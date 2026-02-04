Deze nieuwe Stellantis-auto is niet wat je denkt

Rara van welk merk is deze nieuwe crossover?

We kregen van een Autoblog-lezer verse spyshots doorgestuurd en dat is altijd weer een leuk raadseltje. We hebben deze keer wel een hint gekregen: er staat namelijk Stellantis op de auto. Kijk, dat scheelt. Nu blijven er nog maar 14 merken over.

Nieuwe Fiat

Op basis van het Franse kenteken en het algehele silhouet van de auto zou je denken dat het een Peugeot of een Citroën is. Niets is echter minder waar: waarschijnlijk kijken we hier naar een nieuwe Fiat.

Momenteel levert Fiat alleen compacte modellen (dat is ten slotte hun specialiteit), maar ze willen het toch weer hogerop gaan zoeken. In 2024 trokken ze een blik concept cars open, inclusief een grotere SUV en een fastback. Het lijkt erop dat we hier de fastback zien.

Een belangrijke weggever is de rechthoekige verlichting die we op de achterkant spotten. Fiat is namelijk van plan om de designtaal van de Grande Panda door te voeren op andere modellen. Dat betekent dus: pixelverlichting en robuuste vormen.

Fastback Concept

We kunnen niet zeggen dat de auto heel veel lijkt op de Fastback Concept uit 2024, maar die was ook wel erg futuristisch. Het was vrij duidelijk dat deze auto niet zonder grote wijzigingen in productie zou gaan.

Overigens heeft Fiat momenteel al een coupé-SUV genaamd Fastback in hun gamma. Deze auto wordt niet in Europa geleverd, maar verkoopt in Zuid-Amerika als warme quesadilla’s. Deze nieuwe Fastback is echter wél bedoeld voor Europa, zoals Fiat in 2024 al liet weten.

Of we blij moeten zijn met deze nieuwe aanwinst? We zijn door deze spyshots nog niet overtuigd. De Grande Panda is leuk, maar dit ziet eruit als een kandidaat voor de titel ‘lelijkste Fiat sinds de Multipla’.