Dit is wanneer jouw BMW i3 wordt gebouwd.

De i3 is terug. Of ja, terug. De naam van BMW’s eerste oefenproject met elektrificatie is vooral terug en wel voor een speciaal project. Na de nieuwe iX3 breidt BMW de Neue Klasse-generatie uit met de elektrische 3 Serie die dus i3 gaat heten. Wie de laatste tijd goed heeft opgelet, wist dit al. Nu kondigt BMW een belangrijk moment in de productie van de i3 aan.

BMW is in München een nieuwe fase ingegaan met de elektrische 3 Serie. Het merk is er begonnen met de ”eerste bijna-serieklare testvoertuigen van de nieuwe BMW i3”. Dit zijn dus de pre-productiemodellen. Zo dichtbij de productie-i3 zijn we nog niet geweest. Over de bouw van de elektrische M3 wordt helaas nog niets gezegd.

Volgens BMW-topman Peter Weber is dit dan ook een belangrijke mijlpaal. ”In de komende maanden gebruiken we de lessen uit deze opstartfase om de processen verder te verfijnen en een soepele start van de serieproductie te waarborgen”, voegt hij toe.

Nieuwe blik op de i3: dikke wielen!

De volgende stap naar de elektrische hatchback, sedan en stationwagon biedt ook wat nieuw beeldmateriaal van de i3. Op het eerste oog zien we weinig verschillen met de eerder gespotte prototypes. De lichtsignatuur wordt netjes overgenomen van de iX3.

Her en der komt de blauwe lak onder de camouflage vandaan. Ik zou zeggen dat het Portimao of San Marino blauw is, maar BMW-kenners mogen me gerust verbeteren in de reacties hierbeneden. Wat ook nog opvalt, zijn de wielen. Als je het mij vraagt, is het velgdesign erg lekker. Pluspunten voor BMW voor het wegblijven van lelijke aero-wielen voor een grotere range. Ongetwijfeld kun je die wel straks wel bestellen onder je 3 Serie, maar dit oogt veel beter, nietwaar?

Wanneer gaat de elektrische BMW i3 in productie?

Volgens BMW is de nieuwe fase van het project een essentiële stap in de voorbereiding op de uiteindelijke serieproductie. Er wordt nu gekeken of de productielijn werkt en worden alle productieonderdelen extra goed gecontroleerd.

In de komende maanden worden de processen verder verfijnd en krijgen medewerkers training alvorens de productie kan beginnen. Als alles goed verloopt, rolt de eerste elektrische BMW 3 Serie in de tweede helft van 2026 van de Beierse fabrieksband. Ergens tussen mei en december 2026 dus. Tot dan, i3!

BMW i3 zonder camouflage?

In de reacties onder dit bericht vroeg @Estate_of_mind zich terecht af of AI niet even de camouflerende wrap van de nieuwe 3 Serie kan halen. Met de vraag of ChatGPT dat niet even kan doen, krijg ik het beeld hieronder als resultaat. Als het aan de AI-bot ligt, komt de grille van de G20-generatie terug.