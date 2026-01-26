Nein! Duitse politie mag je telefoon afpakken als je Flitsmeister gebruikt

Oppassen met Flitsmeister in Duitsland.

Flitsmeister: het klinkt hartstikke Duits, maar je mag het NIET gebruiken in Duitsland. Dat wist je misschien al, maar wordt het ook gehandhaafd? En wat doet de politie als je Flitsmeister aan hebt staan? Deze prangende vragen kunnen we beantwoorden, want Autobild heeft ze voorgelegd aan een verkeersrechtsadvocaat.

Telefoon controleren

Om te beginnen mag de Duitse politie dus op jouw telefoon kijken, anders kan er überhaupt niet gehandhaafd worden. Dit mag echter niet zomaar, zo zegt advocaat Uwe Lenhart. De politie moet wel reden hebben om je te verdenken. Dat kan dus zijn omdat je afremt voor een flitser. Als de politie géén concrete aanleiding heeft om je telefoon te controleren, dan mag je dat weigeren. Als je durft. En je kunt natuurlijk ook snel Flitsmeister verwijderen.

Mocht je toch op heterdaad betrapt zijn, dan mág de politie je telefoon in beslagnemen. Dan moet je wel een enorme dienstklopper hebben, maar het confisqueren van je telefoon valt dus binnen de bevoegdheden van de Duitse politie. In de praktijk kom je waarschijnlijk weg met het verwijderen van de app en een boete van 75 euro.

Bijrijder

En je bijrijder Flitsmeister laten gebruiken, mag dat? Daar is in 2023 een rechtszaak over geweest in Duitsland. Iemand had een boete gekregen nadat een passagier een flitsapp op zijn telefoon gebruikte en die vervolgens aangevochten. Dat was tevergeefs: de rechter oordeelde dat de boete gewoon geldig is.

Enfin, dit lijkt vooral een theoretisch verhaal te zijn. We gokken dat er in de praktijk weinig wordt gehandhaafd. Maar bij deze weet je in ieder geval wat de spelregels zijn van de Polizei.

Bron: Autobild