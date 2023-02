Ford schrapt banen en dat is de schuld van de elektrische auto

De komst van de elektrische auto heeft ook een keerzijde, als je bij Ford werkt tenminste.

De autoindustrie bevindt zich midden in een transitie. Van verbrandingsmotor naar volledig elektrisch. Hoe zich dat de komend jaren en op welke schaal gaat ontplooien is nog maar de vraag. Er zijn genoeg uitdagingen te bedenken voordat overheden massaal een kruis zetten door de auto met verbrandingsmotor.

Voordeel van een elektrische auto is dat er minder draaiende delen zijn. Daardoor heeft de EV veel minder vaak onderhoud nodig in vergelijking met een auto op benzine of diesel en zijn de kosten voor een elektrische auto doorgaans lager. Er is ook een keerzijde van de medaille. Doordat er minder onderdelen op zo’n elektrische auto zitten, zijn er ook minder mensen nodig. En dat brengt ons bij Ford. Het autobedrijf heeft een ontslagronde aangekondigd.

Ford ontslagronde

Het gaat om ontslagen in Duitsland en in het Verenigd Koninkrijk. Mede door de transitie naar elektrisch zijn er minder banen nodig. Heel gek is het nieuws van zo’n ontslagronde niet. Als je het nieuws de afgelopen tijd een beetje in de gaten hebt gehouden zijn er meer grote bedrijven geweest die honderden of zelfs duizenden werknemers hebben ontslagen.

Dat speelde zich voornamelijk af in de Verenigde Staten. Hier in Europa komen dit soort zaken minder snel aan bod.

In Duitsland verliezen 2.300 mensen hun baan en in het Verenigd Koninkrijk worden er 1.300 banen geschrapt. In andere landen worden er in totaal nog eens 200 ontslagen uitgevoerd. Dat brengt het totaal op het schrappen van 3.800 banen.

Het reduceren van de banen is een proces dat de komende drie jaar in beslag gaat nemen. Misschien kan een deel van het personeel zich laten omscholen tot Formule 1- ingenieur (wink wink). Met het toetreden van Ford tot de Formule 1 is er vast wel wat werkgelegenheid op dat gebied in de komende jaren.

De strategie van het bedrijf blijft ongewijzigd. Ford wil in 2035 een automerk zijn met uitsluitend volledig elektrische auto’s in het gamma.