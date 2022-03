Mijn Auto: Ford Fiesta ST200 van Bart

In deze Mijn Auto rijdt Wouter in de 215 pk sterke Ford Fiesta ST200 van collega Bart. Kunnen ze gelijk eens bijpraten over het autoverleden van Bart.

Mijn Auto is terug!

Jawel: Mijn Auto is terug! We gaan binnenkort nieuwe sessies van Mijn Auto inplannen. In Mijn Auto rijden we met auto’s van lezers van Autoblog, jij dus! In een ritje van zo’n 20 minuten neemt Wouter of Bart plaats achter het stuur van je auto. Vanaf de passagiersstoel krijg je de gelegenheid om te vertellen over je auto en het verhaal erachter. Heb jij je nog niet opgegeven? Vul dan als de wiedeweerga het Mijn Auto formulier in. Kijk hier voor meer informatie over Mijn Auto.