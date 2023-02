Ford F-150 Lightning – rijtest en video

Tweehonderdduizend Amerikanen kunnen het niet mis hebben toch? Maar één manier om het uit te vinden: we doen een korte rijtest van de Ford F-150 Lightning.

Binnen no-time waren er 200.000 reserveringen voor de Ford F-150 Lightning. Daar zijn uiteraard redenen voor: Ford was de eerste die een elektrische pickup kon leveren en versloeg daarmee onder meer Tesla die al een paar jaar roept dat de Cybertruck bijna klaar is.

Het zegt ook iets over de populariteit van de F-150 en de rest van de F-series familie. Al 44 jaar is de Ford F-series de bestverkochte pick-up van de VS en ja ook tussen de statistieken van normale auto’s doet de F-150 het extreem goed.

Het blijft raar om te bedenken dat Amerikanen (en ook Canadezen) massaal van dit soort gigantische pickups kopen. Als je bedenkt dat het land (en Canada helemaal) enorm groot en vooral ook enorm leeg is op veel plekken, snap je het al beter. De huizen zijn groter, de boerderijen zijn veel groter, de parkeerplaatsen zijn groter en de afstanden die je aflegt zijn groter. Daar past ook een maatje grotere auto bij. Zeker als je de wens van veel Amerikanen erbij telt om grotere trailers te trekken en andere grote objecten in de auto mee te nemen.

Laad- en trekvermogen

Er mag achterlijk veel mee, aan boord of in de bak achter. Het laadvermogen is ruim 900 kilogram. Met de Max Trailer Tow Package mag de aanhanger achter de F-150 Lightning maar liefst 4500 kg wegen. Dat is een recordwaarde voor aan een trekhaak bij een elektrische auto. Niet dat je dat met een regulier rijbewijs nog mag trekken in Nederland, maar dat mag de pret niet drukken.

Alleen de frunk aan de voorkant kan 400l of 200kg kwijt. Dat is genoeg voor 2 golftassen, maar de frunk is waterdicht en heeft ook een stop om water weg te laten lopen. Voor de BBQ kan het bier en vlees dus koud worden gehouden. Liever wat spullen opladen: alleen de frunk heeft vier stopcontacten en twee USB-poorten.

Bij de Lariat en Platinum versies biedt Ford Intelligent Backup Power tot maar liefst 9.6kW aan stroom. Dat is meer dan genoeg om een woning van stroom te voorzien of redelijk rap een andere elektrische auto te laden. De aansluitingen in frunk bieden tot 2,4 kilowatts en de stopcontacten in de cabine en pickupbed bieden gecombineerd 7,2 kW.

Dit Pro Power Onboard-systeem kan energie leveren op bouwplaatsen of bijvoorbeeld de camping, het aardige is dat elektrische Transits hetzelfde systeem aan boord hebben.

De accu slaat alle records

Zoals je mag hopen heeft de Ford F-150 een werkelijk gigantische accu aan boord. Ford mag claimen dat de Lightning de meest aerodynamische F150 ooit is, het verbruik gaat natuurlijk nooit echt meevallen. De standaard accu is 98 kWh, de grote batterij is 131 kWh. En let wel dat zijn netto capaciteiten, bruto benadert de accu van de Ford F-150 Lightning de 150 kWh. Dat is drie keer zoveel als een e-208 of e-Corsa om maar wat te noemen.

Aangezien de Ford F-150 Lightning officieel (nog) niet naar Europa komt, zijn er nog geen WLTP actieradius cijfers beschikbaar. De EPA-testcyclus in de Verenigde Staten zit anders in elkaar, maar heeft als voordeel dat het de praktijk beter benadert. Voor de kleine accu geeft Ford een EPA-range van 370 km op, wat omgerekend minimaal 500 km WLTP range oplevert. De Ford F-150 Lightning uit de rijtest had de grote accu en een EPA-range van 480 km. Om tot een indicatie van de WLTP range te komen, zou je die met met circa 1,4 moeten vermenigvuldigen. De (heel erg) indicatieve WLTP-range voor de Ford F-150 Lightning is dan zo’n 650 km. Europese homologatie moet de uiteindelijke cijfers opleveren, maar echt zorgen over de actieradius hoef je je niet te maken.

Hoogste koppel ooit in de F-150

Om Amerikanen massaal uit hun V8 (of V6 Ecoboost) te lokken, moet de prestaties meer dan op orde zijn. Gelukkig stelt de Ford F-150 Lightning daarin niet teleur. De motoren op voor- en achteras leveren een gecombineerd van 563 pk. Het maximale koppel is 1050 Nm, zo sterk was een Ford F-150 nog nooit.

Maak niet de fout om met je GTI’tje of oudere sportauto de strijd aan te gaan: de elektrische F-150 sprint namelijk in 4,5s naar de 100. Toch merkte ik tijdens de rijtest van de Ford F-150 Lightning dat dat ergens irrelevant is. Het is meer dan snel genoeg voor een auto die in de basis weinig zin heeft om lekker rondgegooid te worden. Het is vooral lekker dat de potente aandrijflijn zware lasten vreet alsof het niets is, als je sportwagen-dingen wilt doen, wijk dan uit naar een Mustang.

Lekker Amerikaans….

In het persbericht vliegen de superlatieven je om de oren. Het hoogste koppel ooit, meeste trekgewicht, snelste ooit. En om gewicht te besparen gebruikt Ford een aluminiumlegering van militair niveau. Voor het ladderframe gebruikt Ford het sterkste staal dat het ooit op een F-150 heeft toegepast.

Lekker Amerikaans!

Je kunt vinden wat je vindt van het vrij Amerikaanse fenomeen pick-up. Toch moet je ook bedenken dat het daar ook vaak een werkpaard is met een intensief leven. De F-150 Lightning zit dan ook vol met allerlei handige zaken om het een prettige werkplek te maken. De pook van de versnellingsbak kan bijvoorbeeld worden ingeklapt zodat er meer ruimte komt. Vervolgens kan je laptop een plekje krijgen op het uitklapbare Interior Work Surface. Of je knapt een uiltje op de Max recline seats die 180 graden plat kunnen.

Komst naar Europa?

Het formaat van de F-150 is ook lekker Amerikaans. Het Europese wegennetwerk is hier simpelweg niet op berekend. Natuurlijk zijn er talloze trotse eigenaren van Amerikaanse pickups in Nederland, maar in binnensteden en op veel parkeerplaatsen loop je snel tegen issues aan.

Neemt niet weg dat er vraag is naar de Ford F-150 Lightning, de reguliere F-150 en RAM 1500 komen tenslotte ook in redelijke aantallen naar deze kant van de plas. Ford Europa had in eerste instantie geen plannen om de F-150 Lightning deze kant op te halen, maar inmiddels wordt toch onderzocht of het haalbaar is. Probleempje: de F-150 Lightning is ook in de Verenigde Staten ontzettend populair, met lange levertijden als gevolg. Dat maakt de import via partijen als US Car Dealer ook ingewikkelder, want zie er maar eens één te pakken te krijgen.