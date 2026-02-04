Moederbedrijf van Volvo gaat auto’s in fabrieken van Ford produceren

Ford is naarstig opzoek naar partners om elektrische auto’s mee te bouwen, en daarbij lijkt Geely de match made in heaven.

Als het op elektrificatie aankomt, ging Ford vliegend van start met onder andere de Mustang die geen Mustang meer was. Maar het slop raakte er al snel in. De elektrische pick-up die Amerika aan de stroomauto moest leren wennen, faalde en in Europa bleek het lastiger dan verwacht om voet aan de grond te houden. Ford besloot daarom de kosten en baten te delen met andere autobouwers op het Europese continent en ging samenwerken met VW en later ook Stellantis.

Kortom, Ford heeft wat moeite om zich aan te passen naar elektrische aandrijving. Maar dat moet dit jaar helemaal goed gaan komen, want de Amerikanen zijn in gesprek met de Chinezen. Specifieker: een delegatie van Ford is naar China gevlogen om ‘de gesprekken met Geely te intensiveren’, meldt Reuters op basis van ingewijden.

Ford biedt Spanje, Geely biedt technologie

De geruchten over mogelijke verkennende gesprekken tussen de twee lopen al wat langer, maar werden keihard de grond in geboord, vooral door Geely. De Chinese autogigant vertelde dat het “wel vaker gesprekken met andere merken voert, maar dat het niet betekent dat daar ook iets uit zal komen”.

Maar als we de ingewijden mogen geloven zit er nu wel echt iets aan te komen. Het is ook best aannemelijk als je kijkt naar wat Ford Geely te bieden heeft, en andersom. Ford zou er vooral op uit zijn om gebruik te kunnen maken met de moderne EV-technologie die Geely tot zijn beschikking heeft. Ook zou het graag verder willen samenwerken aan de ontwikkeling hiervan.

Andersom kan Geely via Ford meer productiecapaciteit in Europa bemachtigen. De Amerikaanse autobouwer heeft meerdere fabrieken in de EU staan, waarvan vooral degene in het Spaanse Valencia in het oog van Geely zou zijn gesprongen. Hiermee zou Geely met een van de merken eenvoudiger de Europese importheffingen kunnen omzeilen.

Overigens zijn Ford en Geely geen vreemden van elkaar. In 2010 hadden ze al eerder innig contact. Destijds verkochten de Amerikanen namelijk het Zweedse merk Volvo aan de Chinezen. Iets waar Geely tot op de dag van vandaag best blij mee lijkt te zijn en waarmee het ook al productiecapaciteit in Europa veroverde. De productie van de EX30 begon aanvankelijk in China, maar werd door de Europese importheffingen gedeeltelijk naar het Belgische Gent verplaatst.

Ford CEO houdt van China

Het zal ongetwijfeld ook best helpen dat CEO Jim Farley van Ford zijn liefde voor Chinese auto’s niet onder stoelen of banken steekt. Zo was hij enorm open over zijn liefde voor de Xiaomi SU7, die hij speciaal naar de VS liet overkomen zodat hij erin kon testrijden. Ook lijkt hij het bij elk publiekelijk optreden op de een of andere manier voor elkaar te spelen om te vertellen hoe hoog hij de Chinese autobouwers heeft zitten.

Ook zullen beide partijen waarschijnlijk goed kijken naar andere soortgelijke samenwerkingen die al zijn opgetuigd. Geely kan daarbij bijvoorbeeld kijken naar de samenwerking met Renault. Hiermee wisten de twee in 2025 11 procent meer auto’s buiten de EU te verkopen dan in 2024 het geval was.

Ook andere Chinese partijen weten de weg naar Europa te vinden met internationale samenwerkingen. Het Chinese Leapmotor gaat bijvoorbeeld auto’s in een fabriek van Stellantis in Valencia bouwen en Xpeng heeft plannen voor productie bij Magna International in Oostenrijk.