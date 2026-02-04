Audi gaat modellen weer normale namen geven

Voorsprong door techniek, achterstand door naamstrategie

Audi heeft de afgelopen jaren veel gerommeld met namen, cijfers en logica, met een resultaat tot gevolg: mensen begrepen er geen snars meer van. Eerlijk, kun jij zonder spieken uitleggen wat 45 TFSI betekent? Dat dus. Goed, inmiddels is ook Audi erachter dat ze met de vreemde modelnamen meer kwaad dan goed doen, dus gaat er wat veranderen. Spoiler alert: deze keer is het niet de type-aanduiding.

Van slim plan naar hoofdpijn

Het leek een paar jaar geleden allemaal zo logisch. Modellen met een verbrandingsmotor zouden oneven nummers krijgen, elektrische modellen even nummers. Netjes, overzichtelijk en prachtig op een PowerPoint-slide. In de praktijk betekende het dat de Audi A4 plotseling Audi A5 ging heten, een naam die tot dan toe eigenlijk was gereserveerd voor coupés, cabrio’s en Sportbacks. Hmmm…

Dat leidde natuurlijk precies tot wat je verwacht: klanten die zich afvroegen waar de A4 was gebleven en verkopers die het elke dag opnieuw konden gaan uitleggen. Inmiddels geeft Audi toe dat dit misschien niet het sterkste moment uit de merkgeschiedenis was.

Audi-topper Gernot Döllner heeft er duidelijk spijt van en noemt de naamswijziging inmiddels ronduit een fout. Tegenover de website Drive geeft hij aan dat Audi terugkeert naar de oude vertrouwde, simpele logica: A voor personenauto’s, Q voor SUV’s. Duidelijk, toch?

A4 maakt mogelijk comeback

Dat betekent concreet dat het huidige, brandstofgestookte A5-model bij zijn facelift zomaar weer als A4 door het leven kan gaan. Het past toch een beetje bij deze tijd, kiezen wat wat je wilt zijn. Döllner noemt de naamsverandering “denkbaar”.

Maar lieve lezers, de verwarring is nog niet helemaal voorbij. Audi werkt tegelijkertijd aan een volledig elektrische Audi A4 e-tron. Die staat gepland voor het einde van dit decennium en zal natuurlijk gebaseerd zijn op het nieuwe SSP-platform. Qua design mag je geurtjes verwachten van de opvallende Audi Concept C.

In de toekomst zou je dus zomaar twee A4’s naast elkaar in de showroom kunnen aantreffen: eentje met een knalpijp en eentje met een stekker. Audi is daarmee niet uniek, want ook BMW en Mercedes kiezen voor vergelijkbare strategieën. BMW houdt het bij een i3-badge voor de elektrische 3-serie, wat op zijn beurt weer leuk botst met de oude i3 die een hatchback was. Niemand leert echt van elkaar.

Niet de eerste naambocht

Natuurlijk is dit niet de eerste keer dat de Duitse autobouwer terugkomt op rare branding-beslissingen. Eerder verdwenen nog de motorinhoud-badges om plaats te maken voor mysterieuze cijfers als 35 en 55, die later weer werden ingeruild voor aanduidingen in kilowatt. Hoe je het allemaal verzint… Ook S- en RS-badges keren terug op de grille, zodat je weer kunt zien of je te maken hebt met een serieuze speler.