Ford komt tot inkeer: tóch weer nieuwe modellen voor Europa

Het gaat niet lekker met Ford, maar ze gaan een poging doen om het tij te keren.

Ford heeft de laatste jaren een aantal bijzondere (lees: slechte) strategische keuze gemaakt. Zo werden de razend populaire Fiesta en Focus geschrapt en de Mustang Mach-e was lange tijd de enige EV. Inmiddels heb je dan de Explorer en de Capri, maar dat zijn omgekatte Volkswagens. We weten niet wat ze al die tijd hebben gedaan bij Ford, maar ze hebben al jaren geen eigen modellen voor Europa ontwikkeld.

Dat is ook terug te zien in de verkoopcijfers. De afgelopen twee jaar stond het grote Ford op een schamele dertiende plaats in de Nederlandse verkoopstatistieken. Dat is een historisch dieptepunt. Ook in de rest van Europa gaan de zaken niet voor de wind. Ford verkocht in 2014 17% minder auto’s dan het jaar ervoor.

Ford is echter tot inkeer gekomen. Automobilwoche heeft vernomen dat het merk toch weer met nieuwe modellen voor Europa komt. Dit hebben dealers te horen gekregen in een videocall. Uiteraard zijn de dealers heel gelukkig met dit nieuws.

Welke modellen Ford in petto heeft voor Europa is nog even afwachten. We verwachten niet direct een terugkeer van de Fiesta en de Focus, maar wie weet. Crossovers heeft Ford in principe al genoeg in het gamma.

Het is in ieder geval goed om te horen dat Ford weer meer aandacht gaat besteden aan Europa. Ford was altijd toch een mooi merk, wat rijeigenschappen hoog in het vaandel had staan. Dan zien we niet graag dat zo’n merk een langzame dood gaat sterven in Europa.

Via: Automobilwoche