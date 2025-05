Wordt dit de nieuwe Ford Fiesta?

De Ford Fiesta wordt gemist, maar er is hoop. Het icoon zou zo maar eens kunnen terugkeren, met een beetje hulp van Volkswagen.

Ik zat laatst op de koffie bij een Ford dealer om in een Ford Focus ST een rondje te rijden (zwaar leven) en toen ik vroeg wat de dealer er van vond dat de Focus er deze herfst uitgaat kreeg ik een meewarige blik. Toen ik naar de Fiesta vroeg werd de beste man bijna emotioneel.

Goed nieuws voor de Ford dealers die hun Fiesta en Focus klanten niet in de Puma, Capri en de Explorer krijgt. Want het zou zo maar eens kunnen dat voor die Ford Fiesta toch een nieuwe compacte auto terugkeert in de showroom.

Samenwerking met Volkswagen

Grappig is dat dit bericht niet door Ford de wereld in wordt geholpen, maar door Martin Sander, hoofd van de sales en marketing afdeling van… Volkswagen. Tegenover Auto Express laat hij zich ontvallen dat de huidige samenwerking tussen Ford en Volkswagen op het gebied van EV’s uitermate succesvol is.

Leuk detail is overigens dat de vorige baan van Sander General Manager bij Ford Europe was, dus misschien vindt hij dat hij wel voor beide merken kan praten. Maar dat terzijde.

ChatGTP denkt dat de Fiesta op basis van een Volkswagen er zo uit gaat zien

Nieuwe elektrische Ford Fiesta

Zo’n nieuwe Ford Fiesta zou dan wel elektrisch moeten worden. Op zich is dan een samenwerking tussen beide merken helemaal zo gek niet. De Ford Capri en de Ford Explorer delen hun platform al met de Volkswagen ID.4 en de Volkswagen ID.5.

Op basis van het verkorte MEB Entry-platform dat onder de Volkswagen ID.1 en de ID.2 zal komen zou Ford dan met een compacte elektrische auto kunnen komen. Die potentiële nieuwe Ford Fiesta kan dan een rijbereik van ongeveer 400 kilometer hebben en maximaal met 125 kW kunnen laden.

Goedkoper dan de Ford Puma

De instapper bij Ford is op dit moment de Ford Puma. Dat betekent dat de goedkoopste Ford die je kunt kopen minimaal 29.970 euro kost. De samenwerking met Volkswagen kan op die manier een goedkopere instapper opleveren voor de dealer.

De laatste nieuwprijs van de Fiesta was rond de 25 duizend euro, dus een auto die rond die prijs in de showroom zou kunnen komen te staan is mooi meegenomen.

Wat vinden jullie? Het is voor merken steeds lastiger om alleen een compacte auto op de markt te kunnen zetten. De ontwikkeling is te duur en de opbrengsten te laag. Een goede ontwikkeling om op deze manier toch een elektrische compacte Ford bij de dealer te krijgen, of gaan jullie dan wel gewoon naar de Volkswagen dealer?