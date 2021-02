Formule 1 overweegt introductie Sprint Race in 2021 - Autoblog.nl

Het lijkt evident dat het Formule 1 seizoen van 2021 weer verrassingen gaat brengen, met mogelijk zelfs een Sprint Race!

2020 was voor de Formule 1 één grote improvisatieshow. Hoe dan ook, ze hebben het geflikt en het was best een vermakelijk seizoen. Ook voor 2021 staan er weer genoeg uitdagingen op het programma, want dit jaar lijkt eveneens alles behalve normaal te verlopen.

En dat betekent mogelijk nieuwe verrassingen voor ons, de kijkers. De woorden Sprint Race zijn al eerder gevallen en nu lijkt het allemaal iets concreters te worden. De nieuwe F1 CEO, Stefano Domenicali, heeft tijdens een persconferentie nieuwe plannen naar buiten gebracht. Een start met een omgekeerde startvolgorde gaat er definitief niet komen. Wel werd er gesproken over een Sprint Race in het 2021 seizoen van de Formule 1.

Het concept van een Sprint Race zal dan op een zaterdag worden verreden. Voordat zoiets definitief wordt opgenomen in het programma wil Domenicali het principe een keer testen met de teams dit jaar. Er zijn op dit moment nog gesprekken gaande met de teams om hier vorm aan te kunnen geven. De Sprint Race maakt al langer deel uit van het programma van de Formule 2. Wat dat betreft is het niet ondenkbaar dat ook de F1 met dit onderdeel aan de slag gaat. (via autosport)