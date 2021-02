Rotterdamse straat opeens vol invalideplekken - Autoblog.nl

Een rare gang van zaken in de Buitenhofstraat in Rotterdam, waar de straat opeens vol staat met invalide parkeerplaatsen.

Recent kwam aan het licht dat er in de Schilderswijk opeens wel heel veel invalideplekken te vinden waren. Zo ook in Rotterdam. De Buitenhofstraat in Rotterdam-West telt bizar veel parkeerplaatsen voor invalideplekken. Dit gaat stuk voor stuk om parkeerplaatsen die zijn toegekend aan één kenteken. Parkeren met een andere auto op deze plek is verboden en komt je op een boete van honderden euro’s te staan.

Buitenhofstraat in Rotterdam

Zoals je op bovenstaande Google Streetview kunt zien was er in maart 2019 nauwelijks sprake van een invalide parkeerplaats in de Buitenhofstraat. Nu telt de straat er in totaal veertien (!). Of iedereen is spontaan gehandicapt geworden in deze straat, of er is iets anders aan de hand. Met zo’n bordje hebben gehandicapte mensen een eigen plek voor de deur. Om in aanmerking te komen voor een invalide parkeerplaats moet je zeer moeilijk te been zijn en amper 50 tot 100 meter te voet kunnen afleggen. Dat mag je niet zelf bepalen. Een officieel medische advies van een dokter moet overlegd kunnen worden om in aanmerking te komen voor zo’n bijzondere parkeerplaats.

Inmiddels is de gemeente Rotterdam ook op de hoogte van de gang van zaken in de Buitenhofstraat. Er zal een onderzoek ingesteld worden om te kijken wat hier aan de hand is. Powned ging zelf op onderzoek uit en maakte er een verslag over.