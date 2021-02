Dit kun je verwachten van de sprintraces in de Formule 1 - Autoblog.nl

Er is nu meer bekend over de mogelijke invulling van de sprintraces in de Formule 1.

Hoewel ongelukken, technische malheur en andere onverwachte zaken nog wel eens voor spektakel kunnen zorgen, is de F1 in de basis niet de meest spectaculaire vorm van autosport. Niet meer in ieder geval. Daarom overweegt de organisatie wat nieuwe elementen toe te voegen, voor extra spanning en sensatie. Eerder werd al de omgekeerde startopstelling geopperd, maar daar staken de teams een stokje voor. Die plannen zijn nu dus van de baan.

Sprintraces

De Formule 1 heeft echter nog iets anders in petto: sprintraces á la Formule 2. Dit liet CEO Stefano Domenicali recentelijk al weten tijdens een persconferentie. Hoe dit precies in het vat gegoten zou worden was echter nog niet geheel duidelijk. Nu is er wat meer bekend over de mogelijk invulling van dit plan.

Top 8

Volgens The Race verdienen de coureurs die tijdens de sprintrace in de top 8 finishen WK-punten. Dat is dus geïnspireerd op/afgekeken van de Formule 2. Ook bepaald de uitslag van de sprintrace de startopstelling op de zondag. Betekent dit dat de kwalificatie overboord wordt gegooid? Nee, op vrijdag zou er namelijk een kwalificatie voor de sprintrace gehouden worden. Die zou dan in plaats van de tweede vrije training komen.

Raceweekenden

Het plan is dat het nieuwe format dit seizoen wordt uitgeprobeerd, nog zonder dat er daarbij punten worden uitgedeeld. Voor deze proef-sprintraces zouden drie raceweekenden geselecteerd zijn. Om precies te zijn worden de GP’s van Canada, Italië en Brazilië genoemd door verschillende bronnen. Dit zou betekenen dat we 12 juni op Circuit Gilles Villeneuve voor het eerste een sprintrace voorgeschoteld krijgen.

Stemming

Of dit allemaal doorgaat hangt af van de uitslag van de stemming die hierover gehouden moet worden. Aanstaande donderdag zal hierover hoogstwaarschijnlijk beraadslaagd worden. Voor Red Bull wordt het dan sowieso een spannende dag, want dan wordt er ook over het bevriezen van de motoren gestemd.

Bron: The Race