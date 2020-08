Foute S63 AMG Cabrio showt 21 inch jetsers

Met deze onderdelen maak je van een S-Klasse een foute S63 AMG Cabrio. Lekker, man!

Soms is het een beetje lastig om Mercedes-Benz te volgen. Met de SL hadden ze een van de beste auto’s ter wereld in de aanbieding: enigszins sportief, comfortable, luxe, zeer snel en prima dagelijks te gebruiken.

Géén SL

Natuurlijk, we weten dat SUV’s en crossovers nu helemaal een dingetje zijn, maar we leven in een tijd dat er géén Mercedes-Benz SL leverbaar is, maar wel een E-Klasse Cabriolet, AMG GT Roadster en een S-Klasse cabriolet. Je kan niet zeggen dat de cabrio-markt krimpt en dat één legendarische cabrio wordt vervangen door drie stuks die ietsje minder legendarisch zijn.

Foute S63 AMG Cabrio

Enfin, het is nu eenmaal zo. De E-Klasse Cabrio komt er het dichtst bij qua gewicht en afmetingen, de S-Klasse Cabrio qua luxe en de AMG GT qua (mogelijke) prestaties. Maar je kan ook een S-Klasse pakken en deze optuigen voor extra ‘sportiviteit’. Dat is precies wat er met deze lekker foute S63 AMG Cabrio gebeurd is.

Fostla en Brabus

Het is een samenwerkingsproject van Fostla en Brabus, aldus Fostla. Het doet meer denken aan het appeltaartproject voor school: moeders mocht alles doen en de leerling at zich misselijk aan overgebleven beslag. Deze foute S63 AMG Cabrio lijkt meer op een Brabus cabrio, waar Fostla zijn ‘plasje’ over heet gedaan. De auto is voorzien vaan een koolstofvezel bodykit, precies wat je nodig hebt op een cabrio van 2.100 kg (kentekengewicht!). De kit bestaat uit een voorspoiler, diffuser, spoiler, emblemen en een nieuwe grille die deze iets oudere Brabus moderner moet doen laten overkomen.

21″ pannekoekvelgen

Ook de verlaging en 21″ pannenkoekvelgen komen van Brabus. De kleur, Olea Green, komt van Fostla. De auto is niet overgespoten. Welnee, deze foute S63 AMG Cabrio is fout vanwege het feit dat er een wrap omheen zit. Dat is gewoon not done in deze klasse. Je kan als redelijk talentvolle voetballer niet verongelijkt tegen de lokale hermandad doen in een auto met een wrapje, toch?

Motor

Het kan alleen goed gemaakt worden door de motor met deze auto. Voor zover is dat niet bekend, maar er was veel mogelijk. Standaard is de V8 in deze S63 goed voor 585 pk (dit is nog de oude 5.5), maar daar had Brabus destijds een paar goede updates voor. Je kunt de cilinderinhoud laten vergroten naar 6 liter en middels nieuwe turbo’s zo’n 850 pk halen. Inclusief garantie Dan blijft het een foute S63 Cabrio, maar wel eentje die zijn looks kan pareren met extreme prestaties.