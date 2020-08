Ford Transit Nugget Plus handig voor lange logees

Deze uiterst slimme Ford Transit Nugget is nog even een stukje briljanter dan voorheen. Nu kunnen er ook lange mensen mee.

Als je op vakantie wil gaan met een eigen vervoersmiddel, dan zijn er een paar opties. Als je om welke reden dan ook hotels niet leuk vind (vieze lakens, ontbijt dat 4 keer is opgewarmd, veel te hoge prijzen voor slechte wiskey etc), dan kun je ook opteren om met een eigen kamer op pad te gaan.

Camper

Want vraag het maar aan de vakantiegangers: niets is lekker dan slapen onder je eigen dekbed. Maar dan nog zijn er een paar opties: caravan, tent of camper. Een tent is leuk, maar onhandig en stelt het huwelijk teveel op de proef. Een caravan is op zich leuk, maar je moet de hele tijd met een aanhanger in de weer. Met een camper heb je altijd het vakantiegevoel én altijd een eigen slaapkamer bij je. Lekker handig! Deze Ford Transit Nugget Plus is net even wat handiger.

Ford Transit Nugget Plus

Want ook qua campers heb je heel veel soorten en maten. De meest bekende is natuurlijk zo’n Amerikaanse RV, maar om zo’n rijdend paleis te mogen besturen, heb je een vrachtwagenrijbewijs nodig. Tevens zijn dat niet de makkelijkste voertuigen om te manoeuvreren. Een andere optie is de Dethleffs-opbouw op een bedrijfswagen als de Fiat Ducato. Maar als ook dat te groot en onhandig is, kies dan deze Ford Transit Nugget Plus.

Professionele inbouw

De Ford Transit Nugget Plus (geinige naam) met lange wielbasis kan vanaf nu namelijk verkregen worden met een handig dak dat je kunt verhogen. De basis is natuurlijk een gewone Transit, maar de gehele inbouw is heel professioneel gedaan: altijd beter dan zelf in de weer gaan met MDF, spaanplaat en spijkers. Fabriekskwaliteit is in dit soort gevallen te verkiezen boven overmatig gebruik van de EHBO-koffer.

Eenvoudig

Het idee is heel eenvoudig: als je onderweg bent, doe je het dak naar beneden. Dan is het een relatief compacte en wendbare Transit Custom. Ben je op locatie en wil je de benen strekken, dan kun je het dak van de Ford Transit Nugget Plus verhogen. Dit zorgt voor een stahoogte van 2,4 meter. Voor extra lichtinval is de vehroging voorzien van drie ruiten: een grote en twee kleine.

Handiger

De verhoging voor de Ford Transit Nugget Plus is standaard uitgevoerd in het grijs, maar antraciet, blauw of rood zijn optioneel mogelijk. Zo’n schuifbaar dak is handiger dan je denkt, want ook op tolwegen, veerboten en autotreinen is een lagere bus voordeliger en handiger dan een hoge camper.

Inbouwmogelijkheden

Qua inbouwmogelijkheden is er met de Ford Transit Nugget Plus met verhoging hetzelfde mogelijk als de andere varianten, waaronder een sterke Wi-Fi hotspot, twee vers watertanks en een keukentje.

180 pk!

Mocht je het anders wensen, er is ook een Nugget Plus met vast hoog dak en vast laag dak. Waarom je die nu nog zou kiezen, is ons een raadsel. In alle gevallen heb je een 2.0 EcoDiesel onder de kap met naar keuze 130 pk of 180 pk. Deze kunnen gekoppeld worden aan handbak of automaat. De Transit Nugget Plus met schuifdak is 7% zuiniger dan de verse met het vaste hoge dak.