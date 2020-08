320 pk Arteon R Shooting Brake doet de ‘Ring

De Volkswagen Arteon R Shooting Brake strekt zijn benen in een rondje over de Nürburgring.

Soms zijn ze in een gekke bui bij Volkswagen. Zo is de T Roc Cabrio een opmerkelijk model en ook de Arteon Shooting Brake is best apart. Dat er van die SB ook nog een 320 pk sterke Arteon R komt maakt het extra leuk.

In een statische video hebben we al uitgebreid kennisgemaakt met de station van Volkswagen. Wat we nog niet hebben gezien is hoe de Arteon R Shooting Brake op het netvlies oogt als het model zijn benen strekt. Die kans heb je nu, want de krachtige familiewagen is gespot door het YouTube-kanaal Auto Addiction op de Nürburgring.

Naast de reeds onthulde Arteon R SB, is ook de nog niet onthulde Golf 8 R te zien in de video. Beide modellen delen dezelfde krachtbron, een tweeliter viercilinder turbomotor. Van het uitlaatgeluid krijgen we weinig mee. Het benzinepartikelfilter op moderne auto’s gooit helaas roet in het eten.

Op de videobeelden is goed te zien hoe eigenzinnig de Arteon R Shooting Brake oogt. Dit model verwar je niet gauw met een andere auto door zijn opvallende look. Het is helaas nog niet bekend wat de Arteon als Shooting Brake gaat kosten.