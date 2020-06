Memphis Depay hekelt Rotterdamse patsercontrole [video]

Voetballer Memphis Depay was niet gecharmeerd van het optreden van de agenten.

Het was afgelopen Pinksterweekend fantastisch weer. Nog steeds overigens. Mensen trekken er volop op uit en ook in de stad Rotterdam was het druk. Straten als de Meent en de Coolsingel in het centrum van de Maasstad zijn hotspots als het gaat om ‘dikke bakken’. Even flaneren en laten zien hoe goed je het wel niet hebt.

Al die supercars, sportauto’s en hot hatches brengen soms ook overlast met zich mee. Snelle acceleraties of oorverdovende uitlaten zijn geen uitzondering. Dit heeft in het verleden tot veel geklaag van bewoners gezorgd. Reden voor de politie om af en toe zichtbaar te controleren in de stad.

In het weekend was de politie te vinden op de Meent. Alle auto’s met een prijzig voorkomen werden aan de kant gezet. Agenten controleerden of alles in orde was en men mag weer doorrijden. Niks aan het handje dus.

Ook voetballer Memphis Depay was te vinden in Rotterdam dit weekend. Hij reed met zijn Mercedes-Maybach S650 Cabrio door het centrum van stad. Of je nu een beroemde voetballer bent of niet, ook Depay moest mee voor de controle. De speler van Olympique Lyon was niet gecharmeerd van de actie. YouTuber cvdzijden wist het voorval op beeld vast te leggen. Het moment is te zien vanaf 04:30. Even richt Depay zich tot de camera om zijn beklaag te doen over de Rotterdamse politie. Volgens de voetballer is hij meerdere keren per dag het mikpunt van de politie in zijn Maybach.

