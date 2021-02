Franse bejaarde knalt met bijna 200 km/u over snelweg - Autoblog.nl

Met zestig jaar aan rijervaring voel je je misschien onoverwinnelijk, maar dat betekent niet dat je als Franse bejaarde met 200 km/u mag rijden.

Een coronavaccinatie: heel veel mensen willen het, maar nog niet veel mensen kunnen het doen. Tenzij je in Israël of het Verenigd Koninkrijk woont, dan. Landen vaccineren eerst de ouderen van de samenleving, omdat die het meest kwetsbaar zijn. Zo ook in Frankrijk, waar een 88-jarige man aan de beurt was voor zijn coronaprikje.

Kennelijk is deze Fransman niet meer zo goed in klokkijken – of hij was in slaap gevallen – want hij was te laat. En in plaats van zijn dokter op te bellen en te vragen of het niet op een ander moment kon, besloot hij maar te haasten. En veel te hard te gaan rijden.

Onze Franse bejaarde werd namelijk met praktisch 200 km/u geflitst, nabij Bischofssheim in de buurt van Straatsburg. De politie flitste hem op 191 km/u. Dit verlagen ze naar 181 km/u. De maximumsnelheid daar ligt op 110 km/u, dus de beste man reed maar liefst zeventig kilometer per uur te hard. Dat is voor jongere mensen al een gevaarlijk harde snelheid op dergelijke wegen, laat staan als je de reflexen van een luiaard hebt.

De politie kon de bijna 200 km/u van onze Franse bejaarde niet zo erg waarderen, dus werd zijn rijbewijs ingevorderd. Hij mist nu dus niet alleen de coronaprik, maar ook een stukje bewegingsvrijheid. “Laten we voor iedereens veiligheid de snelheidslimieten respecteren, zelfs als je meer dan zestig jaar rijervaring hebt”, sluit de politie af.

