Nederlander Nyck de Vries wint eerste Formule E-race - Autoblog.nl

Het is de eerste race van dit Formule E-seizoen én de eerste FE-winst voor Nyck de Vries.

Waar ze in Formule 1 pas eind maart de eerste races willen gaan rijden, zijn ze bij de Formule E een stuk eerder. Een maand eerder, om precies te zijn. Vrijdagavond was namelijk de eerste race in het zevende Formule E seizoen. In het Saoedi-Arabische Al-Diriyah was tevens de eerste nachtrace van Formule E. Nederlander Nyck de Vries stond op pole, nadat hij ook bij de twee oefenrondes ook steeds de snelste tijd neerzette.

Die polepositie wist hij ook meteen om te zetten in een eerste Formule E-winst voor de 26-jarige Fries. Het was ook niet zomaar een winst; met een voorsprong van maar liefst 4,1 seconden wist hij over de streep te zoeven. Edoardo Mortara werd tweede, op de voet gevolgd door Mitch Evans. De Vries’ teamgenoot Stoffel Vandoorne kwam bijna tien seconden later binnen dan De Vries, op plekje acht.

Ik ben nog steeds vrij chill, ik snap niet waarom! Ik zou dolblij moeten zijn! Het is mijn eerste Formule E-winst. Ik ben heel blij hoe alles tot nu toe is gegaan. Het is heel fijn om dat om te kunnen zetten in een racewinst, ook al was het een moeilijke race. Het klinkt als een cliché, maar het is waar; dank aan iedereen bij het team die hier zo hard voor heeft gewerkt. Nyck de Vries na zijn winst

Veel tijd om te genieten en uit te rusten van deze fantastische eerste race heeft De Vries niet. Morgen staat de tweede race op de planning. Het is De Vries z’n tweede jaar bij het Mercedes-Benz EQ-team. Vorig seizoen was zijn laatste race zijn beste, toen eindigde hij als tweede in de laatste ePrix van Berlijn. Uiteindelijk eindigde hij als elfde in het rijdersklassement.