Bram Schot: auto's worden straks écht véél te duur - Autoblog.nl

Nieuwe auto’s worden over een paar jaar vier- tot vijfduizend euro duurder dan nu, voorspelt ex-Audi-baas Bram Schot.

Het rijden van een nieuwe auto is onbetaalbaar in Nederland. Het is iets dat vaak wordt gezegd en zal in de toekomst alleen maar nog problematischer worden. Althans, dat laatste zegt Nederlander Bram Schot bij de BNR Nationale Autoshow. Schot werkte van 2018 tot 2020 als topman van Audi, waar hij de zware taak had om het bedrijf na het dieselschandaal te transformeren naar een schoner, geëlektrificeerd automerk. Voorheen werkte hij bij Mercedes, nu werkt hij onder meer bij TomTom en Shell. Met andere woorden, hij weet waar hij het over heeft.

Volgens Schot zijn er drie redenen waarom auto’s straks duurder worden. Het grootste probleem heeft te maken met elektrificatie. Autofabrikanten ontwikkelen namelijk niet alleen de benzineauto’s en diesels van vandaag, maar werken ook aan de elektrische auto’s van de toekomst. Daarbij staan ze aan de voorgrond van de grootste verschuiving in de auto-industrie in decennia. De tweede reden is dat autofabrikanten nu veel meer investeren in digitalisering.

Tegelijkertijd moeten ze al deze investeringen doen terwijl de inkomsten teruglopen. Vorig jaar kochten mensen immers minder auto’s, vanwege de coronacrisis. Ze moeten dus meer gaan investeren van minder geld.

Ik denk dat mobiliteit over een paar jaar serieus duurder wordt in vergelijking met nu. Tegelijkertijd denk ik niet dat het inkomen met vier- á vijfduizend euro gaat meestijgen. Mobiliteit gaat dus duurder worden dan nu. Bram Schot

Wat is dan de toekomst? Dat we minder gaan autorijden? Nee, denk Schot. Hij verwacht dat minder mensen daadwerkelijk een auto gaan kópen, maar dat het rijden centraal staat. Niet eens private-lease dus, maar zaken als carsharing. “Neem maar van mij aan dat het er komt, linksom of rechtsom.”

Twee dingen die er sowieso niet binnenkort groot zullen worden, zijn waterstofauto’s en autonome auto’s, denkt Schot. Waterstofauto’s zijn voor de meeste autofabrikanten niet meer interessant, omdat ze net voor miljarden hebben geïnvesteerd in EV-fabrieken. “Ook zijn ze technisch gezien niet echt een oplossing, vanwege de efficiëntie.”

Autonome auto’s komen binnenkort niet, omdat dit technisch gezien ingewikkelder zou zijn dan gedacht. Daarnaast is dit technologie die voor veel autofabrikanten hetzelfde zal zijn, denkt Schot. En als jouw product niet veel anders is dan dat van de concurrent, is het lastig om de koper te overtuigen jouw product te kopen, tekent Schot aan. Daarnaast is het maar de vraag hoeveel mensen er daadwerkelijk voor willen betalen.

Verder in deze aflevering van de BNR Nationale Autoshow legt Schot uit waarom autofabrikanten straks minder modellen zullen hebben en wat hij nu met zijn dagen doet. En Wouter rijdt in de nieuwe Porsche Taycan RWD.