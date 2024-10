De Fransen draaien een Nederlands bedrijf de nek om. En het gaat nu eens een keer niet over de KLM…

Fransen die Nederlandse bedrijven overnemen is niet altijd een groot succes, zeggen we met gevoel voor understatement. Het kan namelijk ook gierend uit de klauwen lopen en dan niet in positieve zin. Nu hebben we het wél over Air France-KLM. Verlies na verlies, ontslagen en meer ellende. Da’s ongeveer de samenvatting.

Maar dat bedrijf bestaat tenminste nog wel. In tegenstelling tot het Nederlandse EVBox. Dat wordt door de Franse eigenaar Engie de nek omgedraaid. Naast dat het zonde is, staan ook zo’n 700 mensen op straat, waaronder veel op het Amsterdamse hoofdkantoor.

Fransen draaien Nederlands bedrijf de nek om

De Fransen van Engie zijn sinds 2017 de eigenaar van EVBox, een bedrijf dat al sinds 2010 laadpalen maakt, al zo’n half miljoen bij elkaar. En sinds 2017 werd er voornamelijk verlies gedraaid. In totaal zouden de Fransen er zo’n 800 miljoen bij zijn ingeschoten. Autsj.

Het afgelopen jaar heeft Engie hard gezocht naar kopers, maar die waren niet te vinden. Alleen een fabriek voor snelladers in Bordeaux lag dusdanig goed in de markt dat het voor een acceptabel bedrag van de hand kon worden gedaan, maar daarmee houdt het dus op.

Bij EVBox heeft de beslissing van de Fransen tot veel verbazing en teleurstelling geleid. Ook vinden de medewerkers het opheffen van het bedrijf nogal voorbarig. Want al levert het produceren van laadpalen nu misschien niet zoveel op, met het oog op de energietransitie groeit de vraag waarschijnlijk alsnog erg hard.

Maar helaas, dat zullen de medewerkers van EVBox niet meer meemaken, het doek is gevallen.

Bedankt hoor, stelletje Fransen.