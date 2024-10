De kop ‘Stewards poepen in hun broek van angst voor Max Verstappen’ is misschien wat overdreven, maar ze knijpen hem wel. Een beetje.

De tweede zomerstop in de Formule 1 zit er bijna weer op en dat vinden wij eigenlijk best leuk. Ja, we zijn liefhebbers en willen graag zien of Max Verstappen zijn vierde titel binnen gaat slepen of dat Lando Norris de nieuwe kampioen wordt. En we willen ook graag weten hoe het verdergaat met ‘Fucked Gate’…

Ja, we noemen het maar even zo. Je weet vast nog wel; de baas van de FIA vond de coureurs net zo grofgebekt als rappers en sommeerde dat er minder gevloekt zou worden. Ons Max vond dat vanzelfsprekend onzin en gooide olie op het vuur door in een persconferentie te stellen dat Red Bull ‘fucked’ is.

De stewards konden dat niet waarderen en gaven Verstappen een taakstraf, waarop Max weer reageerde door in de persconferentie na de race vrijwel niks te zeggen. Kinderachtig? Jazeker. Grappig? Ook!

Stewards poepen in hun broek van angst voor Max

Omdat de volgende race eraan komt en de stewards welhaast in hun broek poepen van angst voor wat Max nu weer gaat zegen, wordt er een dringend beroep op hem én de FIA gedaan, schrijft racingnews365.

Steward en notoir Max-hater Johnny Herbert zegt het volgende: “Ik hoop dat het gezonde verstand zegeviert als Max scheldt tijdens een persconferentie in de Verenigde Staten”. Verder zegt hij dat Verstappen -en alle anderen- gewoon hun vuilbekkerij voor zich moeten houden.

Oh ja, Johnny heeft ook gezegd dat 1 van de coureurs heeft aangegeven ook niet blij te worden van al dat gevloek. Wie dat is, wil hij niet zeggen, maar dat laat mooi ruimte voor ongefundeerde speculatie en vingerwijzen naar wellicht de verkeerde. Mooi! Wie denk jij dat het heilige boontje is?

19 coureurs vinden vloeken overigens prima, dus het zit erin dat we de komende tijd nog wel wat fucks, shits, assholes en bitches gaan horen. Prima, we verheugen ons erop. En op de reactie van de stewards.

Zet die popcorn maar vast klaar!