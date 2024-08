Zoveel rijdt de Nederlands EV-rijder gemiddeld

Bezitters van een elektrische auto rijden meer dan je denkt.

Rijden in een elektrische auto, das dan alleen voor rondjes om het huis. Want anders is de actieradius niet toereikend toch, toch? Misschien dat dit bij je opkomt, dan is het een grote verrassing om te horen dat EV-rijders in Nederland gemiddeld 126 kilometer per dag rijden. Dat blijkt uit een analyse van laadpaalfabrikant Easee.

Elektrische auto rijden

De laadpaalfabrikant voerde de analyse uit op basis van 3,3 miljoen laadsessies tussen 2022 en 2024. Tijdens de laadsessie wordt er gemiddeld 19,4 kWh verbruikt. Ook interessante data wat hier uit voortkomt is dat er twee piekmomenten in het laadgedrag waarneembaar zijn. in de ochtend tot de lunchuren (09:00-13:00), met een piek om 12:00 uur, maar ook in de avond tot nachturen (17:00-00:00), met een piek om 23:00 uur.

In de avond laden is het populairst, dan ziet de laadpaalfabrikant dat er met 42 procent het meeste stroom wordt verbruikt. Niet zo gek, dan zijn de mensen ook thuis van het werk en steken ze de laadkabel in de paal. Niet te lang blijven plakken, anders krijg je een kleefboete.

Daar zit dan ook de uitdaging voor het net. Als iedereen op hetzelfde moment z’n elektrische auto aan het laden is bestaat er de kans op overbelasting. In een ideale wereld laden elektrische auto’s netjes in een verdeling over de ochtend, middag en avond. Maar iedereen weet dat dit in de praktijk niet zo werkt. In het meest dramatische geval worden laadpalen uitgeschakeld.

Vooral in de wintermaanden december en januari ziet de laadpaalfabrikant pieken in het aantal laadsessies. Niet zo gek. Het zijn de koude maanden, met veel regen en het is donker buiten. Rijden in je elektrische auto doe je dan sneller in vergelijking met de zomermaanden.

