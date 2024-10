Vernieuwde Audi A3 PHEV kan 143 km elektrisch!

Dubbel zo ver komen en dan nog een beetje als de vorige A3 PHEV, dat kan met de nieuwe plugversie van de Audi A3.

Je zou het nu niet meer zeggen, maar de Audi A3 als plug-in is waar het allemaal begon qua stekkerauto’s voor Audi. Het was een broertje van de Volkswagen Golf GTE, ook een auto die al vrij vroeg als serieuze PHEV kwam. Uiteraard moest je toen ter tijd nog niet zo veel verwachten qua laadspecs en actieradius (50 km volgens de optimistische NEDC), maar in de use case ‘overnacht stekkeren en elektrisch forenzen’ kwam je nog best een eind met de e-tron. De motorensetup was uiteraard de welbekende 1.4 TFSI gepaard met een elektromotor om tot 204 pk uit te komen.

Audi A3 PHEV

De e-tron overleefde de facelift, maar daarna zat ‘ie naamtechnisch de logica van Audi een beetje dwars vanwege dat “e-tron”. Dat label wilde Audi, zoals we nu zien, gebruiken voor hun EV’s. Voor de nieuwste A3 PHEV op basis van de 8Y-generatie stapte Audi dus over naar de naam ’40 TFSI e’. Bij de facelift keert deze versie terug en nu beter dan ooit. Dit is de gloednieuwe Audi A3 TFSI e.

Nieuwe 1.5 TFSI

Over het design en de facelift zelf kun je de onthulling en de rijtest gebruiken, het echte nieuws is dus die aandrijflijn. We gaan je niet wijsmaken dat je dit met een beetje vooruit denken niet had aan kunnen zien komen, want Audi lepelt de aandrijflijnen van de nieuwe Golf eHybrid en GTE in de A3. Dat betekent ook dat Audi de inmiddels op leeftijd komende 1.4 met hybride-setup eruit gooit en vervangt met de nieuwe 1.5 TFSI. Grappig genoeg is het systeemvermogen identiek aan de voorgaande versie met 204 pk in de 40 TFSI e. Maar er is dus een upgrade naar 272 pk in de 45 TFSI e, wat serieuze cijfers zijn voor een C-segmenter zonder sportbadge.

Actieradius

De nieuwe hybride-setup bewijst vooral dat de tijd wat heeft stilgestaan middels de nieuwe actieradiuscijfers. Ook die zijn identiek aan de Golf, maar daarmee noteert de nieuwe Audi A3 TFSI e een elektrisch rijbereik van 143 km WLTP. Dat is dubbel zo veel en dan nog een beetje in vergelijk met de 67 km van de vorige TFSI e. De snellaadcijfers zijn ook verbeterd met een vermogen van 50 kW om binnen een half uur vol te zitten. Nog steeds helpt het bij een PHEV meer dan bij welke EV dan ook om hem thuis aan de wallbox te zetten, en dan is ‘ie binnen drie uurtjes weer vol.

Prijzen?

Audi communiceert een prijs van 44.200 euro voor de A3 40 TFSI e en 47.700 euro voor de A3 45 TFSI e. Dit zijn uiteraard Europese standaardprijzen waarvan Audi Nederland nog niet heeft gedeeld wat de staat eraan toevoegt. Wel kan Audi alvast melden dat de A3 Allstreet binnenkort ook als PHEV beschikbaar is.