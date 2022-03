Funmachine voor 120.000 euro – Autoblog advies

Hoppatee, een flink budget om een funmachine te kunnen scoren. Wat moet je kopen?

Voor vandaag zijn we op zoek naar een wel heel bijzondere auto. In de meeste gevallen gaat het om triviale dingen als betrouwbaarheid, comfort, uitrusting, prestaties en met name prijs. De combinatie daarvan is van essentieel belang. Voor vandaag wordt de nuance helemaal verlegd. Want Autobloglezer Henk heeft voor ons een bijzonder leuke aanvraag!

Op dit moment heeft Henk een bijzonder leuke auto in de vorm van een Porsche 911 Carrera 4S Cabrio van de 996-generatie. Dat is een vrij zeldzame uitvoering die je niet heel erg veel tegenkomt. Toch mag het van Henk nog wel even wat meer zijn. Hij heeft zijn eigen bedrijf en werkt erg hard. Work hard = play hard, dus er mag een leuke auto tegenover staan. Henk rijdt er zeker niet dagelijks in (er staat ook een Twingo dCi voor de deur!), maar hij kan er simpelweg blij van worden door er alleen al naar te kijken.

Funmachine als opvolger van de Porsche

Voor de plezierritjes zoekt hij een funmachine dat nog meer plezier biedt als de Porsche. Een ware funmachine dus. Hij is nu aan het kijken naar sportieve auto’s rond de 100-120 mille. Een flink bedrag, maar Henk heeft goed gespaard en de 911 Cabrio wordt er ook bij ingeruild. In tegenstelling tot veel aanvragen hoeft de auto niet zozeer in waarde te stijgen. Het mag wel, maar hoeft niet. Het moet in elk geval geen money-pit zijn qua onderhoud en met name afschrijving.

De wensen en eisen van Henk voor een funmachine kun je in onderstaande tabel lezen:

Huidige / vorige auto’s: Renault Twingo dCi, Porsche 996 C4S Cabrio Koop / lease: Koop Budget: 100-120 mille, eventueel tot 200.000 als het echt bijzonder is Jaarkilometrage: 1.000 tot 3.000 Brandstofvoorkeur: Benzine Reden aanschaf andere auto: Funauto, vermijden/drukken vermogensrendementsheffing (niet echt belegging maar liever ook geen afschrijving) Gezinssamenstelling: Ikzelf, vrouw, zoontje van 1 en dochter van 7 Voorkeursmerken / modellen: Ferrari (F430, 458) Aston Martin, Maserati No-go merken / modellen: Niet echt, denk ik.

Ferrari 599 GTB (Tipo F-141)

€ 112.500

2006

40.000 km

Het is eigenlijk heel erg simpel. Dit is de auto die je moet kopen als je iets meer dan een ton kunt investeren. De prijzen lijken nu op hun bodem te liggen. Stel dat dat niet zo is, dan maakt het niets uit. Dit zijn namelijk geweldige rijdersauto’s. Een atmosferische V12 is altijd voldoende reden om feest te vieren. De 599 GTB Fiorano is niet een beetje snel, maar angstaanjagend snel. En het is niet een 911 Turbo qua controle, deze auto moet je temmen.

Dit betekent dat het potentieel een zoektocht is, wat het ‘eigenaar-schap’ er alleen maar leuker op maakt. Dit betekent overigens niet dat er niet mee te rijden valt, integendeel. Je kan er ook lekker mee toeren en eventueel je oma van het station ophalen. De F1-transmissie is wat het is, maar zo rond deze periode was het al een stuk beter dan in de 355 en 360. Een andere topauto: een Ferrari F430 Spider. Met handbak valt ‘ie ook in het eisenpakket.

Lamborghini Gallardo LP550-2 Valentino Balboni

€ 129.750

2010

40.000 km

Als je voor een Lamborghini gaat, zorg er dan voor dat het geen gewone is. Daar zijn er simpelweg te veel van gebouwd. Nu is er overigens niets mis met een Gallardo Spyder, die V10 blijft episch (met name de pre-facelift heeft een mooie klank). Ga je voor de postfacelift, kijk dan eens naar de Valentino Balboni-editie. Dat is een speciale editie waarbij alles minder is dan het standaard model. Minder vermogen, minder koppel, minder aangedreven wielen en minder exotische remmen. Daar staat tegenover dat deze Lamborghini Gallardo de betere funmachine is.

Met 550 pk kun je ‘m onmogelijk langzaam noemen en het lagere gewicht en de handbak zorgen voor een geweldige in-gear-acceleratie. Het is een van de laatste old-school supercars waarbij je in principe nog alles zelf moet doen. Het voordeel is dat ‘ie modern genoeg is om eventueel dagelijks mee te rijden. Ja, je kan een Audi R8 GT Spyder vinden voor dit geld, maar als je dan toch zoveel geld uitgeeft aan een gave auto, dan heeft een Lamborghini net even wat meer cachet.

Lotus Exige S Roadster (S3)

€ 74.295

2013

25.000 km

Kijk, als je dan toch niet zoveel kilometers ermee gaat maken, zorg dan dat je de grootst mogelijke lol hebt. Je was immers op zoek naar een funmachine. Dan komt zo’n Lotus om de hoek kijken. In dit geval vonden we één exemplaar (bij de importeur) voor een scherpe prijs staan. In het buitenland vind je voldoende aparte exemplaren met nog minder gewicht en nog meer vermogen. Naast het pure rijden is er nog een voordeel: de kosten zijn lekker laag.

Wegenbelasting stelt niets voor en in vergelijking met een twaalfcilinder Ferrari lach je kapot om onderhoudskosten (en brandstofverbruik). Wat wel een puntje is: afschrijving. In principe zijn dit heel erg waardevaste auto’s. Er zijn er niet veel van, maar er zijn ook weinig echte petrolheads. Even makkelijk doorverkopen is er niet bij, zoals dat met sommige Porsches wel het geval kan zijn. Een Lotus koop je niet voor de ‘pats’, maar om je mondhoeken tot je oren te krijgen.

Porsche 911 GT3 Club Sport (997)

€ 119.950 (Dld)

2009

40.000 km

Je kan heel erg veel kanten op qua Porsche 911. Eerste tip: laat alle Carrera’s voor wat het is. Qua investering komt een ‘RS’ altijd in aanmerking, maar die zijn nog net even te duur of hebben te veel rondjes op de Nordschleife gereden. Onze tip: zoek een zo laat mogelijke 997 GT3 van na de facelift met het Club Sport-pakket. Laat je niet verleiden tot een 991, die zijn ruimer en comfortabeler, maar deze auto is puurder. De besturing is hydraulisch, dus vol gevoel en communicatie.

De handbak van deze Porsche is een heerlijkheid. Oh, en wat dacht je van de motor? Een indirect ingespoten zescilinder Mezger. Heel erg veel beter wordt het niet. Qua afschrijving zit je redelijk goed, Porsches houden hun waarde over het algemeen goed vast. Een RS is nog gaver, maar vergt een grotere investering die wellicht niet in verhouding staat tot het gebodene. Qua restwaarde is zo’n RS altijd goud, alhoewel een reguliere GT3 weinig afschrijft. Check hier het 997 GT3 aankoopadvies om te zien waar je op moet letten!

Aston Martin V12 Vantage

€ 114.950

2010

40.000 km

Aston Martin is een beetje tricky, gezien de wensen. Over het algemeen zijn Aston Martins iets gevoeliger voor afschrijving.Wat kun je daar tegen doen? Ga voor een zeldzame! De Aston Martin V12 Vantage is de leukste. Het is niet de snelste auto aller tijden, maar wel een heel erg brute. Een 5.9 liter grote V12, een handbak, achterwielaandrijving: dit is een bijzonder spannende auto!

Zeker omdat ‘die enorme V12 in de kleine Vantage gezet is. Het mooiste is, als je wil kun je ‘m ook als cabriolet krijgen (de Roadster). Qua restwaarde denken we dat de V12 het minste zal afschrijven, in vergelijking met andere V8- of DB9-modellen. Qua onderhoud is het niet goedkoop, maar dat maakt niet uit als je ermee gaat rijden. Met name het geluid is geweldig bij deze funmachine waar je altijd een beetje van onder de indruk zal zijn.

Yolo: McLaren 650S Spider

€ 139.950

2014

84.500 km

Normaal gesproken vinden we 85.000 km een heel erg normale stand voor een auto, maar het lijkt relatief hoog te zijn voor een supercar. Uiteraard valt en staat alles met het onderhoud van zo’n McLaren. De auto staat in dit geval te koop bij de dealer waar die nieuw is verkocht en kent slechts 1 eigenaar. Als alles bekend is, dan is het geen probleem. De 650S is wel een bijzonder gave auto, een echte supercar met koolstofvezel chassis, waarbij het verlies qua stijfheid heel erg meevalt, evenals de toename van het gewicht.

Ondanks dat de V8 niet zo vocaal is als een Ferrari V8, is de motor de dominerende factor. De 650S is een serieus snelle auto. Sneller dan alles wat je in dit overzicht aantreft. Aangezien je erg weinig kilometers maakt, duurt het wel even voordat je ‘m op de ton hebt gezet. Wil je een lagere stand, dan kost dat uiteraard flink meer qua geld. Maar dit komt ergens over als een buitenkansje.

Super-Yolo: Jaguar F-Type Project 7

€ 194.800

2016

2.912 km

We wilden expres niet te hoog gaan zitten met het budget, ondanks dat het dit keer ‘mocht’. Maar als we dan toch tot twee ton mogen gaan, haal deze funmachine van Jaguar! Een Jaguar Project 7 is echt een bijzonder auto die eigenlijk precies past bij de eisen van Henk. Het is een echte Cabrio (sterker nog, met kap op is het niet veel soeps). Het is ook verreweg de leukste auto met deze 5.0 S/C motor.

En als je dan toch heel erg weinig kilometers maakt, dan kun je zo’n speciale Jaguar F-Type verantwoorden. Nu kopen en over een paar jaar krijg je er altijd nog wel een goede som voor terug. Het is uiteraard geen garantie, maar het is absoluut geen straf om te blijven zitten met een auto die zo gaaf eruit ziet en klinkt. Daarnaast zijn er slechts 250 exemplaren van. Zie het als een 911 Speedster, maar dan van Jaguar.

Wil jij ook advies over je volgende auto? Vul dan dit formulier in, waarbij je ons voorziet van alle relevante gegevens. Wie weet vinden wij jouw volgende droom-auto!