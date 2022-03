Zien we toch Nyck de Vries in de Formule 1 dit jaar?

Ineens is er een kans dat Nyck de Vries toch dit jaar in de Formule 1 te zien is. Hoe, waar, waarom?

Qua Nederlandse representatie in de Formule 1 komen we niks tekort. Dat hoeven we niemand te vertellen, natuurlijk. Toch is Max Verstappen de enige Nederlandse naam in de Formule 1. Er was een kans dat dit jaar een andere Nederlandse naam de F1 in kwam. Nyck de Vries zou het originele plan zijn om het zitje van Antonio Giovinazzi bij Alfa Romeo in te nemen. Dat ging niet door: het werd Guanyu Zhou en dus blijft De Vries waar ‘ie is.

Nyck de Vries toch in Formule 1?

Toch behoudt de 27-jarige coureur nauwe banden met een aantal teams. Uiteraard reed hij voor Mercedes in de Formule E. Daardoor heeft De Vries ook banden met McLaren, die qua motoren ook weer van Mercedes afhankelijk zijn. McLaren plaatst daarom De Vries op het reservebankje, mochten er calamiteiten zijn.

Calamiteiten

En hoe zit het nou: Daniel Ricciardo heeft COVID. Daardoor zit de Australiër in zelfisolatie tot in ieder geval aankomende donderdag. Dan moet Ricciardo een negatieve test kunnen aantonen om op vrijdag, zaterdag en zondag plaats te kunnen nemen in de McLaren MCL36. Test hij positief, dan moet McLaren iemand anders in het zitje plaatsen. Dan wordt dus Nyck de Vries als goede kandidaat gezien en dat zou zijn debuut in de Formule 1 betekenen.

Stoffel Vandoorne

Een alternatief voor Nyck de Vries bij McLaren in de Formule 1 is Stoffel Vandoorne. De Belgische coureur staat ook bij McLaren op de reservelijst en stiekem is dat logischer: Vandoorne heeft twee seizoenen voor McLaren gereden. Het is dus nog even de vraag wie het stokje van Ricciardo overneemt, maar de kans is groot dat diegene uit de Benelux komt.

Dat gezegd hebbende, is de kans natuurlijk nog groter dat Ricciardo gewoon negatief test en het aankomende weekend in Bahrein meemaakt. En anders debuteert Nyck de Vries in de Formule 1, of keert Stoffel Vandoorne terug. We gaan het zien. (via De Telegraaf)