Gaat een elektrische Porsche 964 werken? - Autoblog.nl

De makers van de Everrati Signature Widebody denken dat we een elektrische Porsche 964 willen.

De Porsche 964 is een van de gaafste 911’s ooit gebouwd. De perfecte combinatie tussen klassiek design en enigszins moderne techniek. De recht opstaande koplampen en voorruit, de compacte afmetingen en de perfecte bips maken deze modelgeneratie legendarisch.

Een ander hoogtepunt van deze generatie is de boxermotor. Vanaf de 964-generatie werd ook de basis-911 gewoon een snelle auto. Dat niet alleen, ook de manier waarop. De heerlijk fauchende zescilinder boxer motor is een pareltje.

Elektrische Porsche 964

Maar ja, je hebt de titel gelezen dus je kunt al een inschatting maken wat er met deze Everrati Signature Widebody is gebeurd. Everrati is een bedrijf dat zich specialiseert in elektrische conversies van gewilde klassiekers. Hun missie is om deze auto’s te voorzien van een elektrische aandrijflijn. Dit zodat je er nog mee kunt blijven rijden in de verre toekomst. Anders staan ze maar in een museum. Althans, dat denkt Everrati.

Hun laatste project is de Everrati Signature. Dat is een widebody-versie van de 964. De basis in dit geval is aanvankelijk een 964 die zich in perfecte verkerende staat bevond. Maar de zescilinder heeft helaas het veld moeten ruimen. Everrati heeft vervolgens een nieuw subframe geplaatst en een elektrische motor. Deze haalt zijn levenssap van een 53 kWh-accupakket. Het maximum vermogen bedraagt intussen 500 Nm en de maximale trekkracht is 500 Nm. Op een volle tank kun je een kleine 250 kilometer rijden. Van 0-100 km/u accelereren duurt minder dan 4 seconden.

Met behoud van ‘ziel’

Volgens Everrati is de auto al met al bijzonder goed. De makers van deze elektrische Porsche 964 hebben hun namelijk best gedaan om de gewichtsverdeling gelijk te houden. Veel koetswerkdelen zijn om die reden gemaakt van koolstofvezel, om gewicht te besparen. Hoeveel, zeggen ze niet. Ook niet hoeveel de auto uiteindelijk weegt. Wel kunnen ze melden dat de auto zijn ‘ziel’ heeft behouden. Huh? Dat je een 964 moderner maakt is tot daaraan toe, maar zo’n raspende boxer biedt hoogstwaarschijnlijk meer ‘beleving’ dan een zoemende elektromotor.

Dan rijst de vraag: wat moet je ermee? Want deze Everrati Signature kost namelijk meer dan 250.000 pond. Dat is omgerekend 291.000 euro. En dat is dan nog zonder een originele 964 met turbo-heupen die zich in perfecte staat moet bevinden. Sowieso zijn we benieuwd of er nog een originele 964 overblijft, aangezien alle restomodders en retromodders met dat type aan de slag gaan.

Deze 964 maakten ze bij Everrati al eens eerder:

Zo kan een 964 óók klinken:

Meer lezen? Zo zeldzaam is een Porsche 964!