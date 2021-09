Porsche 964 in Gulf kleuren sprint in 4 seconden naar 100!

Een Porsche 964, in historische Gulf kleuren, met alle perfecte mods, snelle sprinttijd die opnieuw uitgebracht wordt én GroenLinks tevreden houdt. Dat klinkt perfect, maar je moet één grote concessie doen.

Elke generatie van de Porsche 911 blijkt uiteindelijk een klassieker. De originele 911 was dat sowieso al, maar ook de iets hoekigere 964 kan op vele liefhebbers rekenen. Net als tegenwoordig de 993, 996 en 997 die steeds meer naar voren komen als ‘toch wel gaaf’.

964

Vandaag richten we ons even op de generatie 964. Het geinige aan de 964 is dat er vrijwel niks veranderd lijkt ten opzichte van de originele 911. De bumpers zijn wat meer uitgesproken, want dit is de tijd dat bumpers beter geïntegreerd zouden worden in ontwerpen. Het is vooral de welbekende evolutie van de 911 die de auto weer een paar jaartjes gezond maakt, zonder dat perse in het uiterlijk volop toe te passen.

Nieuwe Porsche 964 Gulf

Er zijn partijen die zweren bij hoe mooi zo’n 964 is. Vandaar dat we nu deze Porsche 911 964 in Gulf kleuren mogen aanschouwen. In theorie klopt ‘ie helemaal. Een lekkere dikke ‘widebody’ versie van de 964 met alleen een ducktail vormt de basis. De velgen lijken een ode te zijn aan de Speedline tweedelige velgen die Porsche destijds aanbood (maar het kunnen ook gewoon de eerst gevonden passende units zijn). En natuurlijk waarom deze auto nu de aandacht op zich vestigt: de Gulf livery. Deze Porsche 964 Gulf Signature Edition lijkt echt perfect.

4 seconden naar de 100

Het lijkt alleen maar verder te gaan met het goede nieuws: deze Porsche 964 in Gulf kledij heeft namelijk ook een setje lekkere specs. Wat dacht je van 500 pk en 500 Nm koppel, waarmee een sprinttijd van onder de 4 seconden mogelijk is? Dat is aardig rap voor een oude 911. Dus, wat voor motor is gebruikt? Een gereviseerde 964-motor? Een moderne 911-motor? Niks van dat alles.

Everrati

Je had hem wellicht al herkend: de Gulf pyjama voor deze Porsche 964 is een andere toepassing van de 964 door Everrati. Dit Engelse bedrijf richt zich op het elektrificeren van vele klassiekers. Deze speciale Gulf Porsche 964 is hun laatste project en het is dus een Signature Edition. Wel hebben ze de officiële toestemming van oliebedrijf Gulf gefixt, wat dan wel weer een geinige contradictie is voor een elektrische auto.

Elektrische specs

Als een elektrische sportauto klinkt de Everrati Porsche 964 Gulf Signature Edition wel als een leuk ding. Zoals gezegd dus 500 pk en 500 Nm en een sprinttijd van onder de 4 seconden. Met de snelle versie heb je 150 mijl rijbereik, zo’n 240 km. De lading wordt gehaald uit een 53 kWh groot accupakket wat je met een combi van AC en DC snelladen kunt bijladen. Mocht die 240 km nou een beetje jammer zijn: er is een ‘trage’ versie met 250 pk, die 345 mijl (555 km) ver komt. Al zou het jammer zijn om actieradius de koop te laten bepalen.

De Porsche 964 Gulf Signature Edition door Everrati maakte zijn publieke debuut tijdens Salon Prive. Een Pre Order plaatsen kan al, wat dat gaat kosten is niet bekend.