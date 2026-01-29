Gallardo Superleggera op Marktplaats is een topdeal

Deze hardcore supercar is een stuk voordeliger dan de toenmalige concurrentie.

De Lamborghini Gallardo heeft vele varianten gekend, maar de LP570-4 Superleggera is misschien wel de allergaafste. En het mooie is: deze auto kun je voor een schappelijke prijs op de kop tikken. Of nou ja… relatief gezien dan.

Prijs

We zullen de prijs meteen verklappen: dit oranje exemplaar staat op Marktplaats voor een bedrag van €179.900. Dat is wellicht niet waar je aan denkt bij een koopje, maar je moet het even in perspectief plaatsen.

Een Ferrari 458 Italia kost namelijk al dik twee ton. Ja, het is de laatste Ferrari met atmosferische V8, blablabla… Maar een Superleggera is toch echt exclusiever dan een standaard 458. En dan hebben we het nog niet eens over de Speciale, die al snel meer dan 5 ton kost.

Een andere rivaal van de Superleggera was destijds de 997 GT3 RS. Ook die is duurder: Porsche Centrum Twente heeft er twee staan, die allebei meer dan €240k moeten kosten. Kortom, de Superleggera is gewoon een betere deal.

Tweede Superleggera

De LP570-4 is de tweede Superleggera, nadat er in 2007 ook al een Superleggera was. Die had een 5,0 liter V10 met 530 pk. De LP570 heeft de 5,2 liter V10 met – je raadt het al – 570 pk. Deze heeft ook een andere ontstekingsvolgorde. De 5,2 liter klinkt ietsje minder goed dan de 5,0 liter, maar een V10 blijft een V10.

Qua looks is de LP570 sowieso de versie die je wilt hebben. In deze uitvoering droogt de Gallardo bijzonder goed op. Deze auto heeft ook precies de juiste kleur: Arancio Borealis. Zo stond de auto destijds op alle posters.

Kilometerstand

Overigens komt de relatief scherpe prijs niet door een hoge kilometerstand. De Gallardo heeft 36.400 kilometer op de teller, wat gewoon een normale kilometerstand is voor een auto van dit kaliber. Dat betekent dat er zo’n 2.400 kilometer per jaar mee gereden is.

Enfin, deze iconische supercar kan dus voor €179.900 van jou zijn. We zouden zeggen: sla je slag, op Marktplaats!