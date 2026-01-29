Nieuwe Continental GT S: is dit de sweet spot?

De Continental GT heeft er weer een nieuw smaakje bij.

De Continental GT heeft tegenwoordig altijd een V8, maar toch valt er nog wat te kiezen. Je hebt de standaard Continental GT, de Speed en de Supersports. Daar komt nu nog een vierde smaakje bij: de Continental GT S.

Geen extra pk’s

Als je denkt dat de S staat voor extra pk’s, dan heb je het mis. De vorige V8 S had wel extra vermogen, maar de nieuwe is motorisch identiek aan de instapversie. Dat betekent dat het een plug-in hybride is met een systeemvermogen van 680 pk en een systeemkoppel van 930 Nm. Laten we eerlijk zijn: dat is voldoende.

Onderstel

Goed, aan de motor is dus niks veranderd. Wat heeft de S dan wel toe te voegen? Nou, de S heeft het Performance Active Chassis van de Speed geleend. Dat omvat onder meer torque vectoring, een actief rolstabilisatiesysteem, een elektronisch sperdifferentieel en vierwielbesturing. De Continental GT S combineert dus simpelweg de standaard aandrijflijn met het onderstel van de Speed.

De Continental GT S heeft verder standaard de sportuitlaat, die je kunt herkennen aan de vier losse uitlaateindstukken. Maar die kun je op de standaard Continental ook gewoon krijgen. Dat is dus niet uniek voor de S. Wel krijg je de voorbumper van de Speed. Dat heeft de instapper dan weer niet.

Sweetspot

Voegt de Bentley Continental GT S heel veel toe? Nee, maar dit is potentieel wél de sweetspot. De 782 pk van de Speed heb je helemaal niet nodig, maar je hebt nu wel het geavanceerde onderstel. Dus eigenlijk is dit gewoon de versie die je moet hebben.

Het prijskaartje is nog niet bekend, maar ter indicatie: de standaard Continental kost vanaf €257.000 en de Speed vanaf €316.000. De S zal daar dus ergens tussen in zitten.