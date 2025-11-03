Deze Gallardo LP560 op Marktplaats is een koopje!

Een relatief moderne supercar voor minder dan een ton.

Terwijl je voor een Ferrari 458 al snel twee ton betaalt heb je een Gallardo al voor pak ‘m beet 90 mille. Nu kwam de Gallardo 6 jaar eerder op de markt, dus de vergelijking met oudere Gallardo’s is niet helemaal eerlijk. De vergelijking met de LP560 is wél eerlijk, want dit was een directe rivaal van de 458.

Sowieso is de LP560 de Gallardo die je wilt hebben. Ten eerste ziet de LP560 er een stuk moderner en tijdlozer uit, al is dat subjectief. Ten tweede heeft deze de betere motor, namelijk de 5,2 liter V10 in plaats van de 5,0 liter. En met beter bedoelen we: betrouwbaarder, krachtiger en zuiniger.

Ook al is de 5,2 liter objectief beter, de 5,0 liter heeft ook een belangrijk pluspunt. Deze motor klinkt gewoon beter. Dat zit ‘m in de andere ontstekingsvolgorde. Maar goed, je kunt niet alles hebben. Naar de 5.2 V10 luisteren is ook geen straf.

De naam LP560-4 verklapt het al: deze auto heeft 560 pk, die verdeeld wordt over vier wielen. Dit is een stijging van 60 pk ten opzichte van de pre-LP. Zodoende kon de Gallardo zich goed meten met de 570 pk sterke 458.

In de advertentie staat abusievelijk vermeld dat het een handbak is, maar op de foto’s zien we gewoon de e-Gear gerobotiseerde handbak. De ze Lambo is verder niet al te spannend uitgevoerd in grijs met een zwart interieur.

Dat neemt niet weg dat het alsnog een begeerlijke auto is. Zeker voor deze prijs. Deze auto staat namelijk op Marktplaats te koop voor minder dan een ton. €98.740 om precies te zijn. Dat is gewoon een scherpe prijs voor een LP560. En vergeleken met de eerdergenoemde 458 is het helemaal een koopje.

Deze scherpe prijs heeft wel een reden: er staat 151.114 kilometer op de teller. In de supercarwereld is dat serieus veel. Gelukkig is de auto wel netjes dealeronderhouden. Wie durft?