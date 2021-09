Geen frunk op je elektrische auto? Dan maak je er toch zelf één!

Wat zou er mis kunnen gaan als je zelf gaat knutselen en een frunk realiseert als optie op je elektrische auto.

Het voordeel van een elektrische auto is dat er geen grote verbrandingsmotor een hoop ruimte inneemt in het ontwerp van de auto. Daardoor zie je bij veel EV’s dat er een extra opbergruimte aan de voorkant zit van de auto. Dat heet dan een frunk. Maar er zijn best wat EV’s die helemaal niet zoiets hebben. Met wat creativiteit kun je er zelf één maken.

Je leasemaatschappij of dealer zal er vast niet blij mee zijn. Maar daar hebben de dames en heren van het Oostenrijkse Frunk.at niet mee te maken. Dit bedrijf maakt het mogelijk om je eigen frunk te bouwen. De afdekplaat halen ze weg en daar komt een op maat gemaakte opbergruimte voor in de plaats.

De Hyundai Kona Electric en de Kia e-Niro zijn bijvoorbeeld twee leaselievelingen onder Nederlanders. Beide elektrische auto’s beschikken niet over een frunk, waar het Oostenrijkse bedrijf dus een alternatief voor heeft bedacht.

Het is een aftermarket oplossing. Je zou toch denken dat autofabrikanten wel een reden hebben om een extra opbergruimte onder de ‘motorkap’ achterwege te laten bij modellen zonder frunk. Kortom, het is op eigen risico. De makers zeggen dat de frunk niet voor extra hitte onder de kap zorgt. Wel adviseren ze om de frunk te verwijderen en de plastic kap weer terug te plaatsen als je EV voor onderhoud naar de garage gaat. Dat klinkt dan toch een beetje shady..

Met dank aan Sjoerd voor de tip!