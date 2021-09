Mercedes Vision AVTR leest je gedachten

Als Victor Mids een auto zou zijn. De Mercedes Vision AVTR komt dan behoorlijk dicht in de buurt.

Op de IAA staan momenteel verschillende concepts. Maar het ene is het andere niet. Zo kun je bij dit concept al raden dat deze auto never nooit in deze vorm op de markt gaat komen. Het draait dan ook niet om het uiterlijk bij de Mercedes Vision AVTR, maar om wat ‘ie kan. En dat is een hoop.

Alles draait namelijk om BCI bij deze Mercedes. Die afkorting staat voor Brain-computer interface. In gewone mensentaal betekent dat een computer kan lezen wat voor signaal je hersenen versturen. Dus als je tijdens een rit moet denken aan die irritante dikke tante die binnenkort haar verjaardag geeft, dan kan de auto alvast de afspraak annuleren. Een beetje extreme strekking, maar het komt op hetzelfde neer.

Mercedes gebruikt iets vriendelijkere voorbeelden in het geval van de Vision AVTR. Zo kun je bijvoorbeeld de navigatiebestemming instellen op basis van je gedachten. Dit klinkt als een nieuwe Steven Spielberg-film. Toch kun je het zelf uitproberen op de IAA. Bezoekers die plaatsnemen in het concept krijgen voor gedurende één minuut een BCI-apparaat op hun hoofd. Deze machine kalibreert en analyseert de hersenen. Die informatie wordt vervolgens doorgespeeld aan de auto. Vervolgens kun je realtime via BCI communiceren met de auto.

Nu maar hopen dat je geen privé gedachten krijgt met inzittenden in de auto. Dat kan nog voor ongemakkelijke situaties zorgen..