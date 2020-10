Geen Mercedes-AMG voor spelers van Ajax - Autoblog.nl

De spelers en staff van Ajax moeten het goede voorbeeld geven en dat betekent geen lekkere Mercedes-AMG.

Grote voetbalclubs hebben dikwijls een autofabrikant als sponsor. En als het een leuk automerk betreft val je als voetballer en staff met de neus in de boter. Denk aan de vele Bayern München en Real Madrid-artikelen hier op Autoblog van de afgelopen jaren. Beide voetbalclubs hebben Audi als sponsor en sommigen spelers kiezen dan ook voor een fraai RS-product. Niet overal kan dat zomaar.

Vandaag is bekendgemaakt dat Mercedes en Ajax hun partnerschap verlengen tot en met 2023, met een optie tot 2025. Spelers hoeven echter niet te rennen naar de showroom voor een gloednieuwe Mercedes-AMG G63 of een GLE63S. Het partnerschap staat namelijk in het teken van verduurzaming van mobiliteit. En dat betekent geen dikke AMG, maar een (volledig) elektrische Mercedes-Benz.

Alsnog hebben de voetballers niets te klagen. Met de salarissen die ze verdienen kunnen de spelers vast wel privé een leuk speeltje kopen, mochten ze die behoefte hebben. Zaak is wel dat ze naar de training en voor evenementen van de voetbalclub in een Mercedes-Benz rijden.

Naast de spelers, krijgen de technische staff en het management een Benz van de zaak. Mercedes is al sinds 2009 verbonden aan Ajax. Bij Feyenoord wisselen ze wat vaker. Zo rijden medewerkers en spelers van de Rotterdamse voetbalclub in een BMW.