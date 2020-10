Toyota Land Cruiser V8 in NL als ultieme bedrijfswagen - Autoblog.nl

Vergeet die liefdeloze pickups uit Amerika, zo’n Toyota Land Cruiser V8 is een bedrijfswagen met stijl.

Helaas (en ook logischerwijs) is de Toyota Land Cruiser 200 in Nederland niet langer nieuw te krijgen. Hij is enorm en met zijn V8 ook nog eens enorm duur. De enige mogelijkheid om de kolos naar Nederland te halen is door middel van import. Er staat diverse nieuwe exemplaren op Marktplaats, klaar om dienst te doen als bedrijfswagen.

Volgens de adverteerder is het een Toyota Land Cruiser 200 uit 2020 met 10 kilometer op de klok. Echt vers van de pers dus. Onder de kap van deze bruikbare alleskunner ligt een 4.5-liter grote V8 dieselmotor. Dat maakt dit ook geen goedkope bestelbus. Zelfs zonder BPM en op grijs kenteken is het een peperduur werkpaard. Kosten? Een dikke 99.995 euro. Dat verklaart ook waarom die Amerikaanse pickups een stuk populairder zijn op grijs kenteken. Die kosten immers een fractie van wat zo’n Land Cruiser V8 kost.

De ultieme bedrijfswagen zal voor iedereen anders zijn, maar de Land Cruiser doet een aardige poging naar deze titel. Je hebt een oersterke dieselmotor, de luxe en ruimte van een SUV en vergeet ook die legendarische naam niet. Deze Land Cruiser V8 is zeker niet het enige aanbod in Nederland. Gelukkig is er dus genoeg alternatief voor de liefhebber, ondanks het feit dat Toyota deze modelvariant niet meer verkoopt in ons land.