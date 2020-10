Ford en Volvo bundelen krachten tegen CO2 boetes - Autoblog.nl

Alle autofabrikanten zitten in hetzelfde schuitje. En daarom zoeken ze elkaar op, zoals in dit geval Ford en Volvo.

Zoals je wellicht weet moeten Europese autofabrikanten de algehele CO2 uitstoot van het wagenpark drastisch verminderen. Voldoe je hier als fabrikant niet aan, volgt er een boete. Echter gaat het hier om dusdanige strenge maatregelen, dat het bijna onmogelijk is om op eigen kracht boetes te voorkomen. Je kunt immers lastig in één keer een blik elektrische auto’s op de markt brengen. Daarom verzinnen autofabrikanten constructies om aan de regelgeving te kunnen voldoen.

Ford en Volvo gaan samenwerken om de CO2 uitstoot naar beneden te knallen. Het is feitelijk wat creatieve administratie om aan de maatregel te kunnen voldoen. Ford zet een aantal dochterondernemingen in een poule samen met Volvo. En zo heeft Ford baat bij alles wat Volvo doet. Want Volvo is goed op koers, met plug-in hybrides en de elektrische Polestar 2. Wat Ford heeft moeten betalen aan Volvo om deze constructie mogelijk te maken is niet bekend. Beide bedrijven weigeren commentaar, aldus Autonews.

In eerste instantie zat Ford er prima bij met betrekking tot de gemiddelde CO2 uitstoot van het wagenpark. Dat veranderde toen de Kuga plug-in hybride moest worden teruggeroepen, met een verkoopstop tot gevolg. Ford had nu juist die verkopen nodig. De samenwerking met Volvo is een soort noodgreep die voorkomt dat Ford een boete aan de EU moet betalen.

Volvo en Ford zijn niet de enigen die een dergelijke constructie aangaan. Zo heeft de Volkswagen Group ‘verkering’ met het Chinese SAIC Motor en MG Motor. Bij FCA zijn ze een samenwerking aangegaan met Tesla. Jaguar Land Rover is vrijgezel gebleven en heeft tientallen miljoenen euro’s vrijgemaakt in voorbereiding op de boete. Renault zoekt nog een maatje.