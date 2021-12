Geen risico versnellingsbak Verstappen GP Saudi-Arabië

Er is geen risico dat de versnellingsbak van Verstappen het niet gaat houden.

Wat was het spannend gisteren! Verstappen leek op weg om pole position te gaan pakken. In de meeste bochten was Verstappen net even wat sneller dan zijn titelrivaal. Verrassend, te meer dat de consensus was dat Mercedes hier het betere pakket zou hebben.

Helaas ging het fout in de laatste bocht. Verstappen verremde zich en raakte de meer marginaal. Ergo: ronde afgebroken, sessie gestopt en geen verbetering van de tijd. Ai. De situatie leek heel erg op die van Charles Leclerc in Monaco dit jaar. Uiteraard was er wel een verschil met Leclerc. De Monegask ging veel harder de vangrails in.

Toch blijven de zorgen een beetje. Charles Leclerc kon namelijk de race staken in de opwarmronde nota bene. Kan Red Bull niet veel beter de bak wisselen en Verstappen van P8 laten vertrekken? Volgens Helmut Marko is dat niet nodig. De Red Bull adviseur bevestigt aan Motorsport Magazin dat Verstappen geen bak zal wisselen. Dat niet alleen, volgens Dr. Marko is er werkelijk nul risico:

De engineers zeggen dat er geen enkel risico is. Dr. Helmut Marko, zegt alleen maar ware dingen.

Het duurt nog dik twee uur voordat de race aanvangt. Het kan zijn dat ze alsnog de bak zullen vervangen. Vanuit Red Bull is er nog geen officieel statement naar buiten gekomen. Een bak wisselen zou qua tijd nog prima kunnen en financieel maakt het Red Bull ook niet uit. Uiteraard houden we jullie op de hoogte!

Via: Motorsport Magazin.