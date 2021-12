Verstappen start WEL/NIET met gridstraf vanavond *UPDATE*

Lekker man, tegenstrijdige berichten. We zetten ze voor je op een rijtje in één bericht. Want komt er nu wel/niet een gridstraf voor Verstappen?

Het is typisch Nederlands om successupporter te zijn. Geheel tegen de verwachting van eigenlijk iedereen, zijn Red Bull en Mercedes erg aan elkaar gewaagd dit weekend. Sterker nog, het zag er even naar uit dat Max Verstappen pole kon pakken!

Daarvoor reed Verstappen op het scherpst van de snede tijdens de kwalificatie van de GP van Saudi-Arabië 2021. Met succes, want in de eerste twee sectoren wist Verstappen een tiende per sector te pakken. Vervolgens gaat het mis in de laatste sector (waar Hamilton erg snel was). Hij raakt de muur. Gelukkig staan er duizenden Nederlanders op die weten hoe hij WEL de bocht had moeten nemen. De hardcore fans zijn nu boos op Verstappen omdat ze geen feestje kunnen vieren vanwege een prestatie die Verstappen moet leveren… Wat dat betreft is het logisch dat Verstappen Junior en Senior zullen onderduiken na de GP van Abu Dhabi.

Leclerc op Monaco

Maar de grote vraag die ons nu bezighoudt, vanaf welke positie zal Max Verstappen gaan starten? Ondanks dat Verstappen zijn laatste ronde niet kon afmaken, had hij al wel een puike ronde gereden die in elk geval goed is voor de derde positie. Red Bull-adviseur Helmut Marko heeft laten weten aan het Oostenrijkse Servus TV dat ze geen enkel risico zullen nemen.

Daarbij refereerde Marko ook aan de situatie met Leclerc op Monaco. Daar nam Ferrari het risico door de transmissie niet te vervangen om zo aanspraak te kunnen blijven maken op de behaalde pole position. Helaas strandde het avontuur voor Leclerc in de opwarmronde.

Wel/niet gridstraf Verstappen

Nu is een dergelijke dood of de gladiolen instelling voor Ferrari niet vreemd: hun seizoen was zeker niet perfect en het was toen een uitgelezen kans voor een overwinning. Bij Verstappen speelt er veel meer mee: het kampioenschap. Ook met een gridstraf van 5 plaatsen, zijn er nog voldoende mogelijkheden om de schade te beperken.

Maar volgens Formel1.de is een wissel niet nodig. Ze hebben in de ‘grapevines’ gehoord dat het er “ganz gut auszieht’. Als dit onofficiële bericht waar is, dan zou Verstappen geen gridstraf hoeven te pakken en vanaf P3 starten.

UPDATE: De doorgaans uitstekend geïnformeerde Erik van Haaren (Telegraaf) weet te melden dat Verstappen geen nieuwe versnellingsbak nodig heeft. Hij zal dus gewoon vanaf P3 gaan starten vandaag!

Dan is het laatste woord aan u, waarde lezer! Wat denkt u? Kan Verstappen vanaf P8 nog iets moois laten zien op een waar safetycars, virtual safetycars, herstarts een zekerheidje lijken te zijn? Of geloof je meer in Sinterklaas dan een Nederlandse wereldtitel? Laat het weten, in de comments!