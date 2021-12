Hamilton distantieert zich van politiek incorrecte sponsor

Lewis Hamilton distantieert zich van Mercedes’ nieuwe sponsor.

Afgelopen week was er nogal wat te doen om een nieuwe sponsor van Mercedes. Op de neus van de W12 prijkt sinds de race van dit weekend de naam Kingspan, met het logo van een leeuw erbij. Mercedes had hier een ronkend persbericht bij dat hoog inzette op de roep van het team om zich te associëren met duurzaamheid en milieuvriendelijkheid. Kingspan houdt zich namelijk onder andere bezig met de isolatie van woningen.

Probleem is alleen, in die hoedanigheid was het ook betrokken bij de tragische brand in de Grenfell Tower in Londen, die 72 mensen het leven kostte. Bij deze brand fikte het isolatiemateriaal van Kingspan volgens enkele ooggetuigen af alsof het aanmaakblokjes voor de barbecue was.

Op zich is dat al geen goede zaak. Wat het echter nog veel erger maakt is dat topmensen in het bedrijf gewaarschuwd waren voor deze eigenschap van hun product, maar deze waarschuwingen naar verluidt onder het tapijt hebben geschoven. Het is slechts één, maar wel het belangrijkste verwijt dat het bedrijf heeft gekregen naar aanleiding van deze onverkwikkelijke affaire.

Enkele nabestaanden en politici die hen vertegenwoordigen spraken dan ook hun afschuw uit over het feit dat het team van Mercedes nu de naam van Kingspan trots op de neus draagt. Zij riepen het merk op om dit right quick terug te draaien. Toto Wolff heeft daarop een brief geschreven aan de overlevenden om zijn excuses aan te bieden. Daarbij heeft Toto ook aangegeven bereid te zijn met de groep overlevenden in gesprek te gaan. Wat Wolff echter niet gezegd heeft, is dat de deal van tafel gaat.

Nou heeft de F1 natuurlijk een lange historie van dubieuze sponsors en valt er vanalles te zeggen over de ethische afwegingen van deze hele kwestie. Feit is echter dat Lewis Hamilton zich inmiddels duidelijk distantieert van de deal van zijn team:

Ik heb het gevoel dat ik daar niet publiekelijk over moet praten. Verder heb ik niks te maken met het contracteren van sponsoren. Lewis Hamilton, houdt de lippen op elkaar

Nou hoor ik je denken ‘hij zegt hiermee toch niet zoveel’. Doch een paar seconden na deze uitspraak, praatte HAM er toch publiekelijk over:

Het was nieuws voor mij toen ik het verhaal deze week hoorde. Ik heb de situatie nauwlettend in de gaten gehouden en gekeken naar de families die daar door getroffen zijn. Maar zoals ik al zei, dit heeft weinig te maken met mij. Ik weet dat Toto hier een oplossing voor bedenkt. Het is jammer dat mijn naam nu hiermee geassocieerd wordt, omdat het op de auto staat. Maar of dat zo blijft, zullen we nog wel zien. Lewis Hamilton, morst alsnog de bonen

Waarvan akte. Een sterke zet van HAM om hier principieel afstand van te doen? Of is het hypocriet om te zeuren over een dubieuze sponsor als hij zich tegelijkertijd tientallen miljoenen door het team laat betalen?