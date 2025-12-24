Politiehelikopter stopt dronken automobilist bij Lelystad

Sta je toch even raar te kijken als dit opeens op de weg landt.

Er vinden regelmatig wilde taferelen plaats op de Nederlandse wegen. Gisterenmiddag keken automobilisten die op de Oostvaardersdijk reden raar op, want er landde opeens een politiehelikopter op de weg.

Dit had alles te maken met de achtervolging van een automobilist die levensgevaarlijke capriolen uithaalde. De auto reed veel te hard, slingerde en reed op de verkeerde weghelft. De politie kreeg hier een melding van en zette de achtervolging in.

Politiehelikopter

Om dan meteen een politiehelikopter in te zetten lijkt een beetje overkill, maar wellicht was deze toevallig in de buurt. De helikopter kwam in ieder geval goed van pas, want deze wist de auto tot stoppen te dwingen op de Oostvaardersdijk, tussen Lelystad en Almere. Een omstander sprong te hulp door de sleutels uit het contact te trekken.

De bestuurder bleek een 61-jarige man uit Almere te zijn. Hij blies 1225 ug/l, wat betekent dat hij vijf keer de toegestane hoeveelheid alcohol in zijn bloed had. De politie kon geen rijbewijs afpakken, want dat had de beste man niet.

Mercedes

We hebben vooralsnog geen dashcambeelden van de achtervolging. Politie Lelystad deelt alleen een kort filmpje van de helikopter op hun Instagram Stories. Daarop is de auto niet goed te zien, maar het lijkt te gaan om een Mercedes op buitenlands kenteken. We zien ook een A5 Sportback, maar we gokken dat die van de politie is.

De helikopter kunnen we in ieder geval wel identificeren. Dat is niet de bekende blauw-witte Eurocopter, maar een Agusta Westland, waar er drie van rondvliegen in Nederland. Leuk om die ook eens in actie te zien. Tot zover Helikopterblog!

Via: AD