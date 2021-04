VIDEO: gehuurde Lamborghini Huracán crasht. UPDATE met beelden! - Autoblog.nl

Niets is wat het lijkt in deze wereld. Deze vermoedelijke gehuurde Lamborghini Huracán is slachtoffer van een eenzijdig ongeluk. Update: Het internet gaat los op de bestuurders.

Vaak zien we in muziekvideo’s onze favoriete artiesten in de meest fraaie auto’s. Meestal wordt op vrij duidelijke wijze gesuggereerd dat deze auto ook daadwerkelijk van de artiest in kwestie zelf is. Bijna altijd overigens betreft het een gehuurde auto.

Logisch, want de kans dat er wat mis gaat is aanwezig. Vraag maar aan Jamiroquai-frontman Jay Kay. Want bij de opnames van de epische video ‘Cosmic Girl‘ raakten twee van zijn bolides beschadigd. Je kan het in sommige delen van de clip ook zien dat zijn Lamborghini Diablo SE30 Jota geen voorruit heeft.

Lamborghini crasht tegen vangrail

Enfin, terug naar Nederland. Daar ging het fout in een (vermoedelijk) gehuurde Lamborghini. Is Jay Kay in Nederland om een clip te schieten voor een single voor hun negende studioalbum? Nee, dat helaas niet. Althans, daar gaan we niet vanuit. Het gaat in dit geval om een ongeval dat gebeurd is op de N3. Je weet wel: dat stukje asfalt bij Dordrecht dat de A15 en A16 verbindt. Het geldt officieel als een autoweg.

Heel veel informatie is er tot op heden nog niet bekend over de gecrashte Lamborghini. Het is gisteravond gebeurd. Gelukkig was het een eenzijdig ongeluk, waarbij duidelijk is dat de Lamborghini Huracán LP610-4 Spyder in kwestie flink beschadigd is geraakt. Wat goed is om te zien, is dat die ‘twee sprieten’ achter de hoofdsteunen functioneren. Die schieten naar buiten als de auto dreigt om te vallen of hard crasht. Die hebben hun werk tenminste gedaan.

File

Het bergen van de Lamborghini kostte even tijd en zorgde voor een flinke file. Er raakte gelukkig niemand gewond. De inzittenden kwamen er sowieso goed vanaf, want deze konden van de locatie wegrennen na het ongeval. Dat meldt ZHZ. Waarom de inzittenden de kuierlatten namen, is nog niet duidelijk. De vermoedelijke gehuurde Lamborghini zal sowieso door de politie onderzocht gaan worden.

Foto’s: Mediatv