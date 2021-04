Gefacelifte Seat Arona doet een Yeti na - Autoblog.nl

De nieuwe snuit van de gefacelifte Seat Arona komt ons bekend voor!

We wisten dat ‘ie eraan zat te komen, de gefacelifte Seat Arona. Vorige kondigde Seat de facelift namelijk al aan. We konden toen met een vrij donkere, ietwat korrelige foto al wel zien welke kant het op zou gaan. De gefacelifte Seat Arona heeft namelijk een nieuwe neus gekregen met kenmerkende mistlampen.

Deze nieuwe koplampen zijn ietwat anders, maar het meest opvallend zijn de ronde lampen eronder. We gaan er even vanuit dat deze lampen niet standaard zijn, want we krijgen ook een afbeelding mee waarop een andere uitvoering Arona (FR) staat afgebeeld die de kenmerkende mistlampen níet heeft.

Eigen smoel

Maar je moet ze eigenlijk altijd bestellen. De lampen doen denken aan die van de Skoda Yeti (pre facelift). Het geeft de gefacelifte Seat Arona iets meer een eigen smoel. Dat kan op zich geen kwaad. De Seat Arona is absoluut geen lelijke auto, maar de auto heeft zo net even wat meer visueel onderscheidend vermogen.

Aan de achterzijde zijn er ook wijzigingen, maar die zijn subtieler. Er is een spoilertje en de bumper heeft iets dat marketingmensen een diffuser noemen, maar autotechnici zeer zeker niet. Daarnaast is de naam van de vernieuwde Seat Arona nu helemaal uitgeschreven, net zoals bij de Seat Leon dat het geval is. Het doet denken aan de Special Editions van Amerikaanse slagschepen in de jaren ’70 en ’80.

















Motoren vernieuwde Seat Arona

Het motorenaanbod doet zeker niet aan Amerikaanse slagschepen uit die periode denken. Deze is voor VAG-fans vrij bekend. Het begint voor de vernieuwde Seat Arona met een 1.0 TSI met 95 pk, die is voorzien van een handbak met vijf versnellingen. De 1.0 TSI met 115 pk heeft een versnelling meer. Een zeventraps DSG is een optie op die uitvoering. De sterkste uitvoering is tot nu toe een 1.5 TSI Evo met 150 pk. Dit zijn de modellen die voor Nederland het meest relevant zijn. De 1.5 TGI (90 pk) en 1.6 TDI (95 pk en 115 pk) worden hoogstwaarschijnlijk niet door Pon naar ons land gehaald.

















Qua interieur blijft het in grote lijnen gelijk aan de oude Arona, alhoewel Seat spreekt van een ‘soft touch’ interieur. Daarnaast zijn er nieuwe infotainment-systemen (8,2 inch en 9,2 inch) met Apple CarPlay en Android Auto. Qua uitvoeringen is er keuze uit een Reference (kaal), Style (iets completer) en FR (iets sportiever). Daarnaast is er een nieuwe versie in de vorm van een Arona Xperience, deze heeft wat offroad-esque trekjes. De chiquere Xcellence is komen te vervallen.

Prijzen en exacte levertijden (rond de zomer) worden later bekend gemaakt.