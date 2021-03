Gelekte Nissan 400Z oogt best lekker - Autoblog.nl

Zet maar op de oprit. De nieuwe Nissan 400Z is gelekt en nu al in het vlees te bewonderen.

Die oprit wat zal wat lastig worden. Dat heeft ermee te maken deze Nissan niet bij ons in Europa verkocht gaat worden. Qua technologie verschilt het model niet eens zo verschrikkelijk veel in vergelijking met zijn voorganger. Ja, we omschreven het al als een gemiste kans van Nissan om te innoveren. Aan de andere kant is dit uiterlijk een dikke duim omhoog waard.

Het uiterlijk voelt als een moderne Nissan 240Z uit de jaren zeventig. En eerlijk is eerlijk. In een wereld waar de crossovers en SUV’s je om de oren vliegen is het een enorme verademing om weer eens een lekkere coupé te zien, nietwaar? Nog voordat Nissan het productiemodel van de 400Z aan de wereld heeft laten zien zijn er nu foto’s en video’s op sociale media uitgelekt. Tot nu toe hadden we alleen het concept gezien, namelijk de Z Proto.

De beelden zijn gemaakt in een fabriek waar het model geproduceerd wordt. Reken maar dat de medewerkers er flink van langs zullen krijgen in een donderpreek en misschien nog wel erger. Nissan had natuurlijk willen voorkomen dat deze beelden in deze vorm op het web verschenen.

Onder de kap van de 400Z ligt een 3.0-liter V6 met twee turbo’s. Des te verdrietiger is het dat de auto niet naar ons komt. De realiteit is toch dat door autobelastingen deze auto met gemak meer dan een ton zou gaan kosten op gele platen.

Het is nu afwachten tot Nissan officieel het doek trekt van de 400Z, aangezien het model is gelekt. Dat kan niet lang meer duren.