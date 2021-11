Nissan doet toekomstplannen uit de doeken

Aan de hand van een stel gave concepts heeft Nissan de toekomstplannen bekendgemaakt. Dit is de Japanse autobouwer zoal van plan.

Je kunt als bedrijf natuurlijk zo je toekomststrategie met enkel droge tekst delen. Het maakt het al een stukje leuker als er ook wat te zien valt op autogebied. Dat heeft Nissan in elk geval goed begrepen. Nissan heeft toekomstplannen bekendgemaakt en doet dit aan de hand van vier concepts.

Die concept auto’s zijn lekker maf en doen precies wat ze moeten doen. De aandacht trekken. Er is niets duidelijk over een eventuele productieversie van deze getoonde concepts. De plannen zijn omschreven in Nissan Ambition 2030. Dat is de langetermijnvisie van het Japanse autobedrijf. Een kleine samenvatting van de belangrijkste punten check je hieronder.

CO2 neutraal in 2050

Investering van 2 triljoen yen (15,6 miljard euro) in de komende 5 jaar voor een aanstaande EV line-up

23 nieuwe geëlektrificeerde modellen, waarvan 15 volledig elektrisch in de komende 9 jaar

Meer dan 50 procent van de verkopen van Nissan en Infiniti elektrisch tegen 2030

In de komende vijf jaar wil Nissan al 20 nieuwe geëlektrificeerde modellen paraat hebben. Voor de diverse markten heeft de autobouwer een eigen doelstelling. Zo moet Europa leidend zijn in de verkoopaantallen van elektrische modellen. Nissan hoopt dat 75 procent van de verkopen tegen 2026 bestaan uit elektrische modellen. In Japan moet dat aantal 55 procent zijn en in China 40 procent. De Verenigde Staten geeft Nissan meer tijd. Nissan heeft als doelstelling dat 40 procent van de verkopen in de VS tegen 2030 een elektrische auto betreffen.