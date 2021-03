Koop de zeldzaamste Volkswagen van Nederland - Autoblog.nl

De blits maken met vleugeldeuren zonder je blauw te betalen bij de pomp: met deze Volkswagen XL1 die nu te koop staat in Nederland kan het!

Een zeldzame Volkswagen: dat klinkt als een paradox. Bij Volkswagen weten ze hun modellen massaal aan de man te brengen en daarmee doen ze hun naam eer aan. Als we het een keer over een zeldzame Volkswagen hebben is het doorgaans een zeldzame variant van een niet-zeldzaam model.

XL1

Toch is er een Volkswagen waar er maar vier van op Nederlands kenteken staan en die niet is afgeleid van een massageproduceerd model: de XL1. Deze auto is niet alleen bijzonder vanwege zijn zeldzaamheid. Zowel het koetswerk als de techniek zijn ook gerust bijzonder te noemen.

Zuinig

Het idee achter de XL1 is helemaal niet zo gek. De auto is namelijk gebouwd met maar één doel: zo zuinig mogelijk zijn. Dankzij de compacte afmetingen en het gebruik van lichtgewicht materialen weegt de auto maar 770 kg. Tegelijkertijd zorgde het extreem aerodynamische koetswerk met de dichte wielkasten voor een Cw-waarde van slechts 0,189.

Verbruik

Onderhuids is uiteraard ook alles op alles gezet om de XL1 zo efficiënt mogelijk te maken. Volkswagen besloot dat een combinatie van een 0,8 liter tweecilinder dieselmotor en een 20 kW elektromotor de beste optie was. Het gewenste resultaat bleef niet uit: de XL1 is inderdaad extreem zuinig. De auto verbruikt op papier slechts 0,9 liter per 100 kilometer. In de praktijk is dat misschien ietsje meer, maar het zal alsnog een bijzonder efficiënte auto zijn.

Productie

De Volkswagen XL1 is in alle opzichten een concept car, met één verschil: de auto is daadwerkelijk in productie genomen. Weliswaar in een beperkte oplage van 250 stuks, maar toch. Met een nieuwprijs van €111.000 was het ironisch genoeg geen auto voor zuinige mensen. Uiteindelijk was de XL1 dus even nutteloos als geniaal.

Nederland

Van de 250 XL’s zijn er 200 verkocht aan klanten. Daarvan hebben er uiteindelijk vier stuks een Nederlands kenteken gekregen. Het gebeurd dus niet dagelijks dat er een nieuwe XL1 wordt aangeboden in ons land. Twee en een half jaar geleden schreven dat er een Volkswagen XL1 te koop stond in Nederland voor €111.645. Nu in 2021 is er weer een exemplaar opgedoken, dat wordt aangeboden bij Grey Collection in Klundert.

Afschrijving

Er is met deze XL1 nog maar 4.825 kilometer gereden. In totaal is er waarschijnlijk dus niet veel meer dan 50 liter aan diesel doorheen gegaan. Daar heeft de eigenaar dus maar mooi op bespaart. Of de afschrijving ook zo gunstig uitpakt kunnen we helaas niet uitrekenen, want de prijs is op aanvraag.

Met dank aan Ko voor de tip!