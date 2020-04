Geluidsoverlast: regels geluid motoren

Muziek in de oren van motorrijders, herrie voor fietsers en voetgangers.

Hoewel het geluid van motoren voor velen van ons als muziek in de oren klinkt, is dat lang niet bij iedereen het geval. Twee weken geleden overlegden voorzitters van de 25 veiligheidsregio’s dat wegen en gebieden afgesloten konden worden voor motorrijders. Het zou dan voornamelijk gaan om ‘toeristische routes’, oftewel de mooie tourweggetjes. Tijdens het paasweekend werd na klachten over geluidsoverlast door fietsers en voetgangers extra gecontroleerd.

Niet iedereen waardeert schijnbaar het geluid van een Akrapovič of Termignoni onder een heerlijke tweecilinder. Dijkbewoners omschrijven het geluid van motoren: “Alsof er oorlog is”. Kennelijk was het geluid van motoren niet hinderlijk genoeg om ze binnen te houden, want de dijkbewoners besloten te gaan turven. Gewapend met pen en papier besteedden zij hun paasweekend aan het tellen van motoren. Dat zonnig weer uitnodigt om de motor te pakken blijkt, buurtbewoners zetten 1.200 streepjes op de Zuiderdijk. Hieronder een filmpje van een bewoner van 5 april 2020.

Het mooie aan dit fragment is dat er geen commentaar bij wordt gegeven. Het kan dus door voor en tegenstanders gebruikt worden. Deze meneer woont aan een weg die gebruikt wordt en dat levert geluidsoverlast op. Onredelijk veel geluidsoverlast?

We kunnen hier natuurlijk van alles van vinden maar niemand staat boven de wet. Maar wat zijn precies de regels? Met aangekondigde extra controles de komende coronatijd zijn we gewaarschuwd. Hoog tijd om eens in de regelgeving rondom dempers, db-killers en geluid van motoren te duiken!

Typegoedkeuring

De uitlaat van motoren moet een typegoedkeuring uitlaatsystemen hebben. Met deze typegoedkeuring voldoen ze aan de wettelijke norm voor geluid. Op het VIN-plaatje dat op het frame van je motor is bevestigd kun je meer informatie vinden. Hier staat op wat het toegestane geluidsniveau van de motor is en bij welk toerental dit gemeten dient te worden. Dit kun je ook terugvinden op de kentekencheck van de RDW.

Geluid van motoren meten RDW

De RDW zorgt voor meting van het geluidsniveau en toerental per motor. Op de testbaan van de RDW in Lelystad rijden ze met een fabrieksmotor een vaste route tussen twee microfoons. Bij deze meting mogen motoren volgens de Europese wetgeving niet meer dan 80 dB produceren. Deze dynamische meting wordt in het kentekenregister overgenomen.

dB(A) eenheid

Geluid drukt men uit in decibels. Met dB(A) worden deze gecorrigeerd naar de gevoeligheid van het menselijk oor. Wij horen lage tonen amper en zijn juist gevoeliger voor hoge tonen. Voor de regelgeving en handhaving van het geluid van motoren hanteren we dB(A).

Geluid van motoren meten door politie

De politie meet langs de openbare weg. De microfoon plaatsen zij op 50 cm van de uitlaatmond onder een hoek van 45 graden (mag 10 graden afwijken). De sensor plaatst de politie op de bougiekabel. Lukt dat niet meet de politie de pulsen van de bobine. Het toerental van de typegoedkeuring wordt ingegeven in de meetapparatuur. Meneer de agent draait vervolgens driemaal het gas open en het hoogste geluidsniveau telt.

Boete

Als het geluid van motoren te hard is bekeurt de politie. De boete tot 4 dB(A) te hard is 280 euro. Als het geluid van motoren vanaf 4 dB te hard is kost het 420 euro en wordt de demper in beslag genomen. De politie handhaaft pas vanaf 5 dB(A) overschrijding en dan krijg je dus een boete. Demper inleveren, daar zal pas sprake van zijn als het geluid van jouw motorfiets 10 dB(A) of meer afwijkt.

Een originele uitlaat zal geen problemen opleveren. Heb je een ander dempertje onder jouw motor geschroefd zit er standaard een DB-killer in. Mits de demper is goedgekeurd uiteraard. Deze DB-killer dempt het geluid van motoren. Een after market uitlaat mag niet meer geluid produceren dan de originele uitlaat.

Overlast

Vooral de laatste tijd klagen bewoners, fietsers en voetgangers veel over de geluidsoverlast van motoren. Het geluid van motoren zou oorverdovend zijn en op oorlog lijken. Rijden jullie met een standaard uitlaat of hebben jullie een ‘herriepijp’ onder jullie motor hangen, of is het nog belangrijker dat je gewoon een paar versnellingen opschakelt?