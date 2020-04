AB Gemist: GLC63S AMG, I-PACE en de nieuwe Corsa-e

Een dikke AMG, de Jaguar I-PACE komt even om de hoek en de nieuwe Opel Corsa-e.

Wat je eventueel gemist hebt deze week op Autoblog? Behoorlijk wat! We begonnen de week met de dikste compacte SUV mét V8 van Mercedes-AMG. Dat is de GLC 63 S 4MATIC+. Daarnaast was de Jaguar I-PACE even terug van weggeweest. Een elektrische auto in het lagere segment die belangrijk gaat zijn is de nieuwe Opel Corsa-e. is de hatchback naast praktisch ook een leuke auto? In de Mijn Auto hadden we een luxe BMW 7 Serie youngtimer.

Maandag 13 april – Mercedes-AMG GLC63 S 4MATIC+ rijtest

Een bombastisch kanon met 510 pk. Zo kun je de Mercedes-AMG GLC 63 S 4MATIC+ als beste omschrijven.

Dinsdag 14 april – De Jaguar I-PACE is even terug

In het verleden hadden we de Jaguar I-PACE al eens als duurtester. De elektrische auto is in de tussentijd van een update voorzien. Tijd om eens te kijken wat voor effect die verbeteringen hebben op de I-PACE.

Donderdag 16 april – Opel Corsa-e rijtest

De Corsa-e is de eerste compacte elektrische auto van Opel. De hatchback deelt zijn techniek met auto’s als de Peugeot e-208, e-2008, en de DS3 Crossback E-Tense. In deze rijtest zochten we uit of de voordelige Opel Corsa-e ook in de praktijk een leuke auto is.

Vrijdag 17 april – Dit is de nieuwe Mercedes GLA

De nieuwe Mercedes GLA staat nu bij Louwman Mercedes (voorheen Rüttchen). Wouter ging de crossover eens van dichtbij bekijken.

Zaterdag 18 april – Mijn Auto: BMW 7 Serie van Rutger

Een lange oude sloep in de Mijn Auto van deze week. Het gaat hier om een E38 BMW 7 Serie van Autoblog-lezer Rutger. Wouter stapt achter het stuur en vraagt Rutger waarom hij eigenlijk voor deze BMW 728i heeft gekozen en hoe het bezit van zo’n Dikke BMW bevalt.