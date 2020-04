Kan Max Verstappen nog wel de jongste kampioen worden?

Met de nieuwe kalender naar verluidt in aantocht stellen we de harde vraag der harde vragen. Kan Max Verstappen nog de jongste kampioen worden?

Gisteren liet ons aller Jack Plooij bij het onvolprezen F1 Café optekenen dat de F1 organisatie volgende week met een nieuwe aangepaste kalender komt. De raceminnende tandarts suggereerde tussen de regels door dat het seizoen in Oostenrijk gaat beginnen. We wachten natuurlijk in spanning af of dit ook realiteit wordt.

Waar we ook naar kijken is hoe lang het seizoen vervolgens gaat duren. Ervan uitgaande dat sommige races voorlopig niet door kunnen gaan én er toch een kleine twintig keer geracet moet worden, zou het seizoen weleens kunnen uitlopen tot 2021. Dat brengt echter wel een risico met zich mee. Als het te lang duurt, kan Max Verstappen misschien niet meer de jongste F1 kampioen ooit worden. Wat een horror!

Het record staat momenteel nog steeds op naam van Sebastian Vettel. De Duitser heeft meerdere keren aangegeven dat het niet zoveel voor hem betekent. Toch zou Max Verstappen zijn naam toevoegen aan een mooi lijstje van ‘jongste kampioenen’ tot nu toe. De allereerste jongste kampioen in de F1 was natuurlijk Giuseppe Farina. Hij was namelijk ook de eerste F1 kampioen. Giuseppe was echter al 43 toen hij de titel pakte. Zijn opvolger Alberto Ascari was al een stukje jonger. Als vroege dertiger pakte hij de titels van 1951 en 1952. Helaas voor hem stierf hij niet heel lang daarna op 36-jarige leeftijd.

In 1967 was het Jim Clark die als jonge, 27-jarige god zijn eerste titel pakte. Vijf jaar later pakte Emerson Fittipaldi de eer af door als 25-jarige zijn eerste titel te pakken in de Lotus. Het duurde daarna lang voordat iemand dit doorbrak. Michael Schumacher kwam in de buurt, maar was bij het binnenhalen van zijn eerste titel elf dagen ouder dan Emmo. Alonso lukte het in 2005 dan toch, door zijn eerste titel te pakken op een mooie leeftijd van 24 jaar en 59 dagen.

Hamilton had zijn rivaal in 2007 kunnen aftroeven, maar omdat hij de titel weggooide in de laatste twee races van het seizoen ging de eer aan hem voorbij. Alonso zal daar niet per se rouwig om zijn geweest. Maar in 2010 was hij alsnog zijn record kwijt, toen Vettel in de laatste race toesloeg in Abu Dhabi. Vettels record staat dus nog steeds, op 23 jaar en 134 dagen.

Van de deelnemers die dit seizoen meedoen, kunnen Max Verstappen, Charles Leclerc, George Russell en Lance Stroll de Duitser bedreigen. Maar, dan moet het seizoen natuurlijk niet te lang duren. Kwaliteitspublicatie F1Maximaal zocht uit hoe lang het mag duren voor de twee grootste kanshebbers, Max en Charles. Max moet ‘m winnen voor 11 februari 2021. Charles heeft net iets meer speling. Hij moet de titel binnenslepen voor 27 februari. Een ding is in ieder geval zeker: Charles en Max kunnen niet meer allebei hun naam toevoegen aan het illustere lijstje.