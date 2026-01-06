Welke van jouw auto’s is het meest winterproof?

Ik deed de test met ons wagenpark en het antwoord gaat je verbazen!

Heerlijk he, tenminste dat vind ik wel. Deze gladde omstandigheden maken autorijden tot een feest. Eindelijk kunnen we (redelijk) legaal de grenzen van de grip opzoeken, misschien zelfs een klein driftje neerleggen of een donut doen.

Of lekker sleeen achter de auto, zoals ik wat gasten in Lelystad zag doen. Ooit hing ik mezelf op een snowboard achter een Range Rover diesel. Heerlijk.

Verkeershorror

Op maandag moest ik echter naar kantoor (Amsterdam), daarna naar Leusden en toen weer door naar Lelystad. Het was maar code geel, dus ging best. Tot het allemaal wat minder soepel ging. Dat kwam vooral door anderen, want met mijn superieure rijkunsten, ben ik natuurlijk niet voor één sneeuwvlokje te vangen.

Vlak bij het nieuwe Autoblogkantoor in 020 is er direct na een rotonde een klein heuveltje. Op die heuvel stierven op maandag diverse ego’s van tweewielaangedreven zomerbanden-rijders. Gelukkig was er nog een andere route de wijk uit. Maar die was glad, heel glad….

Aandrijfconcept 1: vierwielaandrijving en zomerbanden

Zo glad dat ik onderstuurde op een rotonde met een snelheid van 18 km/u. Tot die tijd was het prima toeven in de Audi A6 e-hybrid quattro. Met remmen moest ik iets meer rekening houden met de sneeuw, maar bochten en accelereren gingen verbazingwekkend goed. Wie heeft er winterbanden nodig op zijn quattro?

De duurtest Volvo XC60 had net een mini-overwintering erop zitten in Zuid-Frankrijk. Ook die staat dus op zomerbanden, maar ook daarmee is het echt meer dan prima door de sneeuw ploeteren. Ook hier weer: wel blijven nadenken als je moet remmen of eigenlijk daarvoor.

Aandrijfconcept 2: achterwielaandrijving en winterbanden

Nadat ik onze BMW 530i (ja die is er ook nog) had uitgegraven, kon de machtige Beierse machine zijn kracht laten zien. Munchen ligt een behoorlijk stuk meer landinwaarts dan Nederland en de Alpen zijn om de hoek. En met de superieure 50:50 gewichtsverdeling van deze Autobahn-beuker moest de sneeuwrit wel een feest worden.

Enige nadeel is dat de 19” wintervelgen nogal vet rubber he. De winterbanden hebben de maar 275/35 R19. Leuk voor op een 911, maar voor de 530i betekent het dat het aantal banden-millimeters het aantal pk’s overtreft. Een iets smallere winterband geeft meer druk op ijs en sneeuw en is dus beter.

Met uitgeschakeld ESP gaat de BMW 530i lekker dwars (niet tegen mijn vrouw vertellen). Toch was de grip ook weer niet fantastisch en op andere momenten kom je ook weer wat vermogen tekort.

Dat bleek uiteindelijk niet het echte issue. Tijdens mijn laatste stop in Lelystad (er komt weer iets leuks aan), moest ik even op pad en keerde weer terug en zette de 530i in hetzelfde vak. Althans de helft van de 530i, want de platgereden sneeuw bleek echt te glad voor de machtige turbo-viercilinder. Gelukkig kon cameraman Martijn me een klein duwtje geven.

Aandrijfconcept 3: achterwielen, sper, winterbanden

Met de ervaringen van de 530i in het achterhoofd, zou jij misschien niet met een Porsche 911 de sneeuw in durven gaan. De winterbanden op de 997 zijn zelfs nog breder dan op de 530i, dus dat beloofde wat. Er is echter ook een groot verschil: de motor van de 911 zit achterin en dus rust een groot deel van het gewicht op de achterwielen.

Bovendien heeft mijn 911 Carrera S de optie met code P17. In plaats van de adaptieve dempers PASM heeft de Carrera S dan het vaste sportonderstel (-20 mm) incl. mechanische achteras sper. Optiecode 220 voor intimi, ook wel de mechanisch achteras-sperdifferentieel genoemd.

Wat een genot is dat. Normaal rijdend is het al een verschil, maar in de sneeuw transformeert de sper een 911. Wielspin is altijd gelijkmatig over beide wielen. Dat geeft meer tractie en voorkomt het “happen” als één van de achterbanden een klein beetje grip heeft.

Vroeger stond de mechanische sper vaak als wegfahrsperre op de optielijst. En ja, daar in het ook echt handig voor. Dat je er ook lekkerder mee kan vegen is bijna een bonus.

Kortom: de 911 met sper en winterbanden is nu het fijnste vervoer. Het is weer afzien. Hoe ging het jullie af in de sneeuw?