Dat hoor je niet vaak. Dat gemeentes geld teruggeven En al helemaal niet aan foutparkeerders.

Parkeren en niet betalen kon vroeger nog wel eens lonen. Je zette je auto op een plekje, liep weg en hoopte dat de wandelende ambtenaren van de plaatselijke Dienst Parkeerbeheer jouw voiture oversloeg. Kon je zomaar tientallen euro’s schelen, want hoe groot was de kans nou helemaal dat die wannabee-koddebeiers nou juist jouw auto controleerden?

Tegenwoordig is dat helaas helemaal anders. Zowat elke gemeente is voorzien van scanauto’s die foutparkeerders gemakkelijker dan ooit op de bon slingeren. Niet betalen? De scanauto maakt een foto van je kenteken, ziet dat er geld in de digitale parkeermeter ontbreekt en geeft je een bekeuring.

Wat kan daar nou mis mee gaan? Nou, een heleboel, blijkt.

Gemeente geeft ‘foutparkeerders’ hun geld terug

In Noordwijk bijvoorbeeld. Daar werden ineens enorm veel extra boetes uitgeschreven, maar het aantal bezwaarschriften dat binnenkwam schoot ook als een raket omhoog. De cijfers spreken boekdelen, kijk maar.

In 2023 werden er in totaal bijna 11.000 boetes opgelegd waarvan ongeveer de helft door een scanauto. In 2024 werden er volgens de gemeente Noordwijk bijna 41.000 parkeerboetes opgelegd, allemaal door de scanauto. Een toename van zo’n 30.000 parkeerboetes in een jaar tijd. 30.000 extra foutparkeerders in 1 jaar tijd. Best veel.

Maar ook het aantal bezwaarschriften groeide. Vorig jaar kwamen er 9700 binnen en daarvan werden er 7100 gegrond verklaard. Dat is een behoorlijke foutmarge. En hoe dat komt? Omdat de scanauto de kentekens verkeerd las. Dat ging ruim 2000 keer mis.

Ook de menselijke controleurs maakten fouten, blijkt uit onderzoek. Maar niet zoveel als de auto. De plaatselijke VVD maakt zich zorgen om deze fouten die bewoners en bezoekers veel geld kosten. Zij willen dat de menselijke maat voorop blijft staan.

Afijn, als je als foutparkeerder wordt aangemerkt -zeker in Noordwijk-, controleer dan altijd goed of het wel juist is. Want als je in bezwaar gaat krijg je zoals we kunnen zien wel vaak je geld terug.

Dat je het maar even weet.